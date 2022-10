Rehdener Herbstmarkt trumpft mit Gewerbeschau, Dorfauktion und Kulinarischem auf

+ © Brauns-Bömermann, Simone Auktionator Andreas „Hü“ Hüsker versteigerte 33 Gegenstände im Rehdener Festzelt. Darunter auch einen signierten Fußball des FC Bayern München. © Brauns-Bömermann, Simone

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Brauns-Bömermann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Rehdener Herbstmarkt hatte einiges zu bieten: eine Keksdosen-Urne, einen Hobbit-Garten und jede Menge gute Laune.

Rehden – Rehdener Herbstmarkt bedeutet: Gute Stimmung, auch wenn der Regen aufs Zelt prasselt. Und wenn das Dorf aufgeräumt hat und die Spenden von Hobby-Auktionator Andreas „Hü“ Hüsker an den Mann oder die Frau gebracht werden – wunderbar schlagfertig, nie einer Antwort verlegen und mit viel Witz –, dann passt alles. Im Zelt gingen 33 Auktionsgegenstände von der Bühne an die Ersteigerer.

+ Das Gewerbezelt des Rehdener Herbstmarktes war sehr gut gefüllt. Was zum einen am Angebot der Aussteller lag und zum anderen sicherlich auch dem zuweilen trüben Herbstwetter. © Brauns-Bömermann, Simone

Ein Beispiel für die Spitzen von „Hü“: „Wer auch immer diese Dose gespendet hat, hat den Ehemann gleich mit verschenkt.“ Eine Keksdose, die wie eine Urne aussieht, ging für 17 Euro weg. Ein rotes Fahrrad mit großer Lastenfläche brachte 420 Euro und spülte gemeinsam mit allen weiteren Artikeln Geld für die Jugendarbeit der Samtgemeinde in die Kasse. Das Beste ließ Hüsker bis zum Schluss: „Wir haben hier statt dem Prominenten im Sack, den originalen und handsignierten Fußball, mit dem der FC Bayern München sich 1980 zum Deutschen Meister kickte.“ Startgebot war 200 Euro. Horst Jantzon nahm den weiß-roten Ball mit Paul Breitners und Karl-Heinz Rummenigges Unterschrift und vielen weiteren mit nach Hause. Wäre die Schwiegermutter von einem Rehdener gespendet worden, Hüsker hätte sie versteigert. Final brachte die Dorfauktion 1 900 Euro ein.

Der Herbstmarkt litt draußen ein wenig unter dem unsteten Herbstwetter, aber sobald die Sonne wieder strahlte, strömte das Feld an Besuchern aus der Gewerbeschau zu den Essständen, um gesättigt Runde zwei des Gewerberundgangs anzutreten.

+ Der Hobbit-Garten von Dirk Beisert mit Holzschnitzereien war ein Hingucker auf dem Rehdener Herbstmarkt. © Simone Brauns-Bömermann.

Da der Autoscooter nach Aussage von Marktleiter Bernd Hardemann kurzfristig absagte, zog er die geplanten Stände einfach ein wenig auseinander. Um Improvisation war Dirk Beisert aus Warmsen im Außenbereich auch nicht verlegen: Der Mann mit dem spitzen Filzhut, der aussah wie seine aus Holz handgeschnitzten Pilze und Waldtiere, war erst am Sonntag angereist und hatte eine echte Hobbit-Landschaft mit Moos und Birken aufgebaut. Er erklärte: „Das ist meine Welt, mein Wohnzimmer.“ Überall gab es kuriose Dinge zu entdecken: Bei den Holzöfen der Rehdener Ofenstube stand eine Sitzlandschaft – gebaut aus Pellet-Säcken – zwar noch, aber wer das Zuhause nachbaut, den könnte die Energiekrise zwingen, sich zu entscheiden: Sitzen und frieren oder stehen und es warm haben?

Bei Edeltraud und Rüdiger Büttner am Stand hatten die Mützen vegane Bommel eines Familienunternehmens aus Österreich. Am Wahlstand von Wiebke Wall lauschte Landeschef Stephan Weil auf einem Großbild-TV und die Köpfe der Fahrradanbieter aus Wagenfeld und Sulingen rauchten vor lauter Beratung. Urban-Arrow (Lastenrad in Pfeilform) oder das Bamboo-Rad läuteten die nächste Generation Fortbewegung ohne CO2-Ausstoß ein.

Der Stand der Landfrauen Diepholz lag strategisch besonders gut an einem Zeltübergang-Nadelöhr. Die Idee der fleißigen Bienen, wie sich die Diepholzer Landfrauen nennen, einfach und mit Durchschlagskraft. „Wunschpaket gegen Spende“ hieß es. Der Spendenerlös geht eins zu eins in die Pflanzaktion im Ahrtal. Dort reisen die Landfrauen Ende Oktober für vier Tage hin, um den Flutgeschädigten beim Bepflanzen der Gärten unter die Arme zu greifen.

+ Energieberatung kam auf dem Herbstmarkt beim Stand der Firma Borcherding aus Lemförde gut an. Nico Büsching (r.) kam beim Andrang ins Schwitzen. © Brauns-Bömermann, Simone

Große staunende Gesichter gab es auch am Stand von Diane Mackenstedt aus Rehden, die Second-Hand-Möbeln durch Farben, Ornament und Applikationen ein völlig neues Gesicht gibt und ein zweites Leben schenkt. „Ich mache das aus tiefer Überzeugung seit einem Jahr“, sagte sie.

Autoschau, Nostalgie-Karussell, Gartenzubehör und die Gewerbeschau im großen Zelt auf 2 000 Quadratmeter blauem Teppich, das ist der Rehdener Herbstmarkt. Inklusive Gottesdienst, Dorfauktion, Kaffeetafel, Seniorennachmittag und Partys. Die Veranstalter hatten nicht zu viel versprochen: Jeder kam auf seine Kosten.