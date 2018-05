Junge Sportschützen: Hervorragende Ergebnisse für Rehdener 

Lichtpunktschießen „in Vereinen angekommen“

+ © Vallan Im Bild d Rehdener Lichtpunktschützen, welche zu den Podiumsplätzen beigetragen und Medaillen gewonnen haben. Von links: Mara-Sophie Frommberger, Fiete Pohl, Jolina Tinnemeyer, Julian Pufel, Alina Hartlieb und Laura Grewe. © Vallan

Rehden/Bassum - Die Landesverbandsmeisterschaft 2018 der jungen Sportschützen im Landesleistungszentrum (LLZ) in Bassum, wartete mit einem neuen Teilnehmerrekord auf. Im Ganzen haben 368 Kinder (plus 10 Prozent) 453 Starts (plus 17 Prozent) absolviert. „Es hätten noch mehr Teilnehmer sein können, aber in diesem Jahr mussten sie sich bei den Bezirksmeisterschaften qualifizieren“, so Marianne Vallan, Pressewartin des Bezirksschützenverbandes.