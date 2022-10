Eröffnung des Rehdener Herbstmarktes: Der Fassanstich geht gründlich daneben

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Der Fassanstich ging total daneben. Heino Mackenstedts Anzug litt darunter. © Brauns-Bömermann, Simone

Der Rehdener Herbstmarkt startete mit Freibier von der Theke. Bürgermeister Heino Mackenstedt vergeigte nämlich den Fassanstich. Ansonsten lief alles rund am ersten Markttag.

Rehden – „Was macht den Wohlfühlfaktor auf dem Herbstmarkt in Rehden aus?“. Diese Frage stellte Bürgermeister Heino Mackenstedt den Gästen im vollen Festzelt zur Eröffnung am Freitagmittag. Das sei doch klar: „Wir kümmern uns um jedes Detail. Und: Die Diepholzer verweisen gern auf die Kompetenz in Sachen Gewerbezelt nach Rehden.“ Zu dem Zeitpunkt wusste der Bürgermeister noch nicht, dass er den Rest der Eröffnung in einem feuchten, nach Bier riechenden Anzug weiterfeiern musste.

Denn der Fassanstich nach drei Jahren Pause ohne Herbstmarkt missglückte gründlich, der Zapfhahn wollte und wollte nicht in das Holzfass. Trotz Kraftanstrengung und Treffsicherheit wehrten sich die Planken, bis Mackenstedt und seine zwei Stellvertreter Bernhard Lanz und Jörg Grote sowie Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene aufgaben. Das Fass blieb zu, die Gäste wurden mit Freibier von der Theke bedient. „Die Premiere ist gründlich danebengegangen. Ich habe jetzt wohl 364 Tage Zeit zum Üben“, so Mackenstedt, der sich den Spott des Landtagsabgeordeneten Marcel Scharrelmann gefallen lassen musste: „Heino, in dir steckt eben doch eher ein Mackenstedter als ein Helles.“

Das Festzelt war zur Eröffnung des Rehdener Herbstmarktes gut gefüllt. © Brauns-Bömermann, Simone

Mackenstedt dankte in seiner Begrüßungsrede den 70 Ausstellern und 20 Schaustellern des Marktes für ihre Treue und war sich sicher: „Wir werden hier als große bunte Gemeinschaft drei Tage tolle Dinge zu sehen bekommen.“ Dem schloss sich Magnus Kiene an: „Ich freue mich hier über jedes Gesicht.“ Scharrelmann lobte die Märkte der Region, obschon ihn etwas wurmte: „Ja, es tut weh, dass wir Diepholzer für eine Gewerbeschau nach Rehden fahren müssen.“ Nach der „Kutschersuppe“ für alle im Festzelt wurde das rote Band zur Gewerbeschau „zerschnitten“, der Rehdener Herbstmarkt war eröffnet. sbb/Foto: Brauns-Bömermann