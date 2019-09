Herbstmarkt mit bewährtem Programm

Gewerbeschau bleibt Herzstück / Mehr als 100 Aussteller / Exponate für Dorfauktion gesucht

+ Sie haben die Weichen für den Rehdener Herbstmarkt gestellt (v.l.): Andreas Hüsker, Thomas Halfbrodt, Bernd Hardemann, Edith Siebel, Claudia Meyer, Hauke Bollhorst, Philipp Bussmann und Bernd Tinnemeyer. Foto: Scheland

Rehden – „Das war Rekordzeit“, freute sich Bernd Hardemann, Vorsitzender des Marktausschusses des Samtgemeinde Rehden, nach der nur halbstündigen Sitzung am Dienstagabend. Möglich war die Rasanz, weil die Organisatoren beim Herbstmarkt von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Oktober, auf dem früheren Sportgelände an der Bahn überwiegend an Bewährtem festhalten.