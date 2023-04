Hemsloher Schützendamen feiern mit acht Vereinen Jubiläum

Die Siegerinnen der Schießwettbewerbe im Rahmen der Jubiläumsfeier der Damenschießgruppe Hemsloh mit Schützenpräsident Arne Sauer. © Schützenverein Hemsloh

Vor 50 Jahren wurde die Damenschießgruppe des Schützenvereins Hemsloh gegründet. Den runden Geburtstag feierte sie mit acht freundeten Verein.

Hemsloh – Wenn ein runder Geburtstag ansteht, dann wird üblicherweise mit Freunden groß gefeiert. So hat es auch die Damenschießgruppe des Schützenvereins Hemsloh anlässlich ihren 50-jährigen Jubiläums gehalten. Acht befreundete Vereine waren gekommen, um gemeinsam mit den Hemsloherinnen zu feiern und einen Jubiläumspokal auszuschießen.

Eingangs blickte Präsident Arne Sauer kurz auf die Anfänge der Damenschießgruppe zurück. Gleich beim ersten offiziellen Auftritt hatten die Damen 1973 Eindruck hinterlassen. Helmut Landwehr hatte sie zum Pokalschießen in Brockum angemeldet, wo sie auf Anhieb den ersten Platz erreichten. Daraufhin wurde am 1. Mai 1973 die Damenschießgruppe offiziell gegründet.

Die Gründungsmitglieder, die auch fast alle an der Jubiläumsfeier teilnahmen, waren Erika Landwehr, Marianne Damm, Margret Tatje, Irmgard Klausing, Inge Schröder, Inge Rodemüller (fehlte aus gesundheitlichen Gründen) und die bereits verstorbenen Elli Griepenstroh und Thea Fuchs. Erika Landwehr war von 1973 bis 1999 Damenwartin und bis 2006 noch Stellvertreterin. Unterstützt wurde sie in diesen vielen Jahren von ihren Stellvertreterinnen Marianne Damm (1973-1984) und Thea Fuchs (1985-2006). Es folgte im Jahr 2000 Hella Aufderhardt. Seit 2006 füllt Beate Meyer gemeinsam mit Nina Promann, Birgit Henke und Rita Reuter dieses Amt aus. 2002 wurde die erste Schützenliesel ausgeschossen und 2017 gab es die erste Schützenkönigin. Seitdem sind die Frauen ohne Unterbrechung an der Macht.

Die Gründungsmitglieder der Damenschießgruppe Hemsloh: Marianne Damm (v.l.), Inge Schröder, Erika Landwehr, Margret Tatje, Irmgard Klausing mit Damenwartin und Königin Beate Meyer. © Schützenverein Hemsloh

Zusammen mit dem Jubiläum wurde auch eine Premiere gefeiert: Die elektronische Meyton-Anlage kam beim Schießen um den Jubiläumspokal erstmals zum Einsatz.

Die Ergebnisse: Jubiläumspokal: 1. Schützenverein Rehden (247,3 Ring), 2. Schützenverein Hemsloher-Düversbruch (243,8 Ring), 3. Schützenverein Wetschen (243,6 Ring), 4. Schützenverein Wagenfeld-Haßlingen (241,4 Ring), 5. Schützenverein Dickel (234,4 Ring), 6. Schützenverein Wagenfeld-Neustadt (234,3 Ring), 7. Schützenverein Wagenfeld-Förlingen (232,4 Ring), 8. Schützenverein Barver (231,6 Ring); Königinnenpokal: Jessica Franz (SV Hemsloher-Düversbruch) vor Susanne Nackenhorst (SV Wetschen); Plaketten der Tagesbesten: Gold: Doris Hülsmann (SV Rehden), Silber: Luise Sandmann (SV Rehden), Bronze: Tatjana Windhorst (SV Wagenfeld-Hasslingen); Präsentkörbe beim Superball: Heino Dammeyer, Renate Wieling, Beate Meyer, Jessica Franz, Silvia Meyer.