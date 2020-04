Hemsloher Rat für Einheitsgemeinde

Hemsloh - Von Melanie Russ. Vollzählig waren die neun Hemsloher Ratsmitglieder trotz der Corona-Krise zur Sitzung am Dienstagabend erschienen, denn es stand ein gewichtiges Thema auf der Tagesordnung. Einstimmig votierten die Mitglieder nach kurzer Diskussion für die Auflösung der Gemeinde Hemsloh und der Samtgemeinde Rehden und die Gründung einer Einheitsgemeinde.

Gemeindedirektor Hartmut Bloch hatte eingangs kurz auf den Diskussionsprozess und den Infoabend mit etwa 60 Teilnehmern zurückgeblickt und an die bisherige gute Zusammenarbeit von Gemeinden und Samtgemeinde hingewiesen, die sich nach seiner Überzeugung in einer Einheitsgemeinde fortsetzen wird. „Man hat keine Gemeinde hängen lassen und immer großen Wert darauf gelegt, alle mitzunehmen.“

Und er wies darauf hin, dass sich zu Beginn des Entscheidungsprozesses nicht nur die kleinen Mitgliedsgemeinden Gedanken darüber gemacht hätten, ob sie vielleicht künftig an Einfluss verlieren. Die Gemeinde Rehden mit einem Infrastrukturvermögen von rund zwölf Millionen Euro habe auch darüber diskutiert, dass andere künftig über ihre Belange mitentscheiden.

Doch letztendlich sind alle Räte, dies bislang abgestimmt haben, der Auffassung, dass die Vorteile einer Einheitsgemeinde überwiegen, allen voran die Verschlankung der Verwaltung. Diesen Aspekt hob auch Ratsherr Michael Lensing hervor. „Ich habe mit Hochachtung gesehen, dass die Verwaltung an fünf Orten gleichzeitig sein muss“, beschrieb er den Aufwand, den allein die Aufstellung mehrerer Haushaltspläne alljährlich bedeutet. Ganz zu schweigen von den übrigen Herausforderungen und zunehmenden Aufgaben, die auf die Verwaltung zukommen. Wichtig eine handlungsfähige Verwaltung sei, zeige sich gerade jetzt in der Corona-Krise. Aus Lensings Sicht führt kein Weg an einer Einheitsgemeinde vorbei.

In der Gemeinde Hemsloh gibt es aber auch kritische Stimmen, wie Ratsher Jürgen Dykhoff berichtete. „Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und festgestellt, dass viele noch skeptisch sind.“ Als Beispiel nannte er das Thema Straßenausbaubeitragssatzung. Laut Dykhoff sind einige Hemsloher der Auffassung, dass sie künftig beim Straßenbaumaßnahmen zur Kasse gebeten werden, so wie es auch in anderen Mitgliedsgemeinden sei. „Das kann ja alles nur teurer werden.“ Diesen Satz höre er oft, so Dykhoff.

Hartmut Bloch stellte klar, dass es da offenbar eine Verwechslung gebe. Auch alle anderen Gemeinden hätten keine Straßenausbaubeitragssatzung im Außenbereich. Anlieger müssten nur in neuen Baugebieten, wo erstmals eine Straße gebaut werde, einen Erschließungsbeitrag leisten. Das sei üblich. Sanierungskosten für Straßen trügen die Gemeinden dagegen allein.

Detlef Mackenstedt hat die Erfahrung gemacht, dass einige Hemsloher zwar Fragen oder Bedenken wegen persönlicher Anliegen haben. Würden diese ausgeräumt, wären sie aber nicht gegen eine Einheitsgemeinde.

Sigrid Klöcker wollte vor der Abstimmung geklärt wissen, wie es mit der Schützenhalle weitergeht. Die Sanitäranlagen sind dringend sanierungsbedürftig, auch bei Fußboden und Dach besteht Handlungsbedarf. Was wenn es in der Einheitsgemeinde heiße, „die Sanierung ist zu teuer, das wollen wir nicht“? Bloch stellte in Aussicht, dass die Sanierung noch in diesem Jahr geplant und Mittel dafür in den Haushalt 2021 der Gemeinde Hemsloh eingestellt werden sollen. Sein Ziel ist es, dass der Schützverein die Schützenhalle anschließend „für einen kleinen Betrag“ von der Gemeine kauft und künftig unterhält. Andere Vereine hätten das auch gemacht, und es funktioniere sehr gut.

Die Entscheidung

Der Rat der Gemeinde Dickel hat am Donnerstagabend das letzte Wort. Er kommt um 19 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung in der Schützenhalle zusammen. Nur wenn auch er zustimmt, kann die Umwandlung in eine Einheitsgemeinde vollzogen werden.