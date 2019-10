Hemsloh und Wetschen räumen ab

Wetschen – Für das Schützenwesen in der Samtgemeinde Rehden ist das Ringen um die Samtgemeindepokale jedes Jahr ein Highlight. Dann treffen Mannschaften aller sechs Schützenvereine aufeinander, um einerseits die Geselligkeit zu pflegen und andererseits mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.

Austragungsort des Wettbewerbs war das Schützenhaus in Wetschen. Dort knallten vom frühen Nachmittag bis zum Abend die Gewehre, und die Verantwortlichen hatten alle Hände voll zu tun.

Der lauteste Jubel brandete bei der Siegerehrung bei den Mannschaften aus Hemsloh und Wetschen auf. Beim Mannschaftswettbewerb der Jugendlichen lag das Team des Schützenvereins Hemsloh ebenso klar an der Spitze wie beim Wettkampf der sechs Damenmannschaften.

Der Schützenverein Wetschen trug sich in der Schützenklasse in die Siegerliste ein. Zudem blieb der Titel „König der Könige“ sowohl bei den Jugendlichen und als auch bei den Herren in den Reihen der Ausrichter.

Mit vollen 120 Ringen verwiesen die Hemsloher Jugendlichen (Carolin Klöcker, Tom Tatgenhorst, Joel Fabio Henke und Mareike Klöcker) die Teams aus Wetschen (117), Rehden (117), Hemsloher-Düversbruch (113) und Barver (104) auf die folgendenPlätze.

Bei den Damen siegten die Hemsloher (Nicole Tatgenhorst, Ute Leukering, Elke Meyer, Nina Promann, Rita Weghorst-Eggerking und Birgit Henke) mit 178 Ringen vor den „Brüchern“ (173), Barver (171), Wetschen (168) und Dickel (159). Mit jeweils vollen 30 Ringen und den besten Teilerschüssen holten sich Carolin Klöcker (Hemsloh), Christina Schumacher (Hemsloher-Düversbruch) und Janis Bünte (Rehden) die Tagesbesten-Würde.

In der Einzelwertung des Damenwettbewerbs hatten Nicole Tatgenhorst (Hemsloh) und Ute Leukering (Hemsloh) gegen Marlies Rehburg (Barver) das Nachsehen.

In der Schützenklasse erreichten die Hausherren (Christian Voß, Hauke Bollhorst, Andreas Langhorst, Silko Schmidt, Wilhelm Dückering, Klaus Klingenberg, Manuel Rohlfs und Michael Klausing) mit vollen 240 Ringen ein Traumergebnis. Rang zwei ging an Hemsloh (235) vor Rehden (234), Hemsloher-Düversbruch (232), Barver (224) und Dickel (219). Beste Einzelschützen waren mit je 30 Ringen Thomas Nowak (Rehden), Jörn Blumberg (Hemsloher-Düversbruch) und Enno Leukering (Hemsloh).

Daneben ermittelten die gekrönten Häupter ihre Besten. Jugendkönig der Jugendkönige wurde Kevin Senk (Wetschen) vor Tom Tatgenhorst (Hemsloh) und Leonie Ripking (Rehden). Neuer König der Könige ist Michael Klausing (Wetschen). Er setzte sich gegen Andreas Schilling (Hemsloher-Düversbruh) und Rita Weghorst-Eggerking (Barver) durch.

Das Preisschießen gewann Klaus Felstehausen (Wetschen) vor Patrick Langhost (Rehden) und Andreas Langhorst (Wetschen). ges