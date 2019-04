Großes Interesse der Bürger am Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Barver

350 Helfer in Listen eingetragen

+ © Brauns-Bömermann Der Besuch der zweiten Informationsveranstaltung zum Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Barver war enorm. Damit hatte die Gesamtleitung um Andreas Hüsker (vorn stehend) nicht gerechnet. © Brauns-Bömermann

Barver - Von Simone Brauns-bömermann. Etwa 100 Besucher der zweiten Informationsveranstaltung zum 39. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren, das vom 6. bis 14. Juli in Barver stattfindet, haben sich in die Helferbögen eingetragen. Damit gibt es nun etwa 350 Helfer für die Großveranstaltung. Wer noch mitmachen will, ist aber nach wie vor willkommen.