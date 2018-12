Heinfried Koch holt Hermann-Düver-Wanderpokal

Luca-Fabio Schlömer Jahresbester der Schüler im Schützenverein Hemsloher-Düversbruch / Nikolaus bringt zum Abschluss Geschenke

+ Schießwart Marco Franz (v.l.), Königspaar Jörn und Dörte Spradau, Heinfried Koch, Hinnerk Mittendorf und zweiter Vorsitzender Ingo Schlömer. - Fotos: Schützenverein Hemsloher-Düversbruch

düversbruchJ Die Teilnehmer des Adventsschießens des Schützenvereins Hemsloher-Düversbruch konnten am Sonntag gut gestärkt in die Wettbewerbe gehen. „Die Brücher Hausfrauen haben beim Backen der Torten wieder einmal alles gegeben“, berichtet der Verein. Die Wahl sei den Gästen bei so vielen verschiedenen Torten schwergefallen.