Heimatverein Samtgemeinde Rehden plant viele Aktivitäten

Erster Vorsitzender Helmut Elver (links) und die stellvertretende Schriftführerin Irmgard Wöltje wurde für 25 Jahre Vorstandsarbeit geehrt, Joachim Schmiegel ist seit 25 Jahren Vereinsmitglied. © Heimatverein

Der Heimatverein Samtgemeinde Rehden blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück und plant auch 2023 allerlei gesellige Aktivitäten. Der wiedergewählte erste Vorsitzende Helmut Elver freut sich, dass auf die Mitglieder immer Verlass ist.

Rehden – Viele Heimatfreunde aus allen Orten der Samtgemeinde Rehden begrüßte Vorsitzender Helmut Elver zur Jahreshauptversammlung im Gasthauses Schwierking. Wanderwart Friedhelm Sander berichtete zunächst über eine Abendwanderung mit kulinarischem Ausklang im schönen Dönsel sowie über die Fahrradtour zur Wagenfelder Freilichtbühne. Die Plattdeutschfachfrau Heidi Eisberg ließ den plattdeutschen Nachmittag in Wetschen sowie den Klönabend in Dickel Revue passieren. Bei beiden Veranstaltungen sei deutlich geworden, das Plattdeutsch noch ein Teil des dörflichen Lebens sei und viel Freude bereiten könne, so Helmut Elver.

Vereinseinrichtungswart Christian Koldewey wies auf die Renovierungen an verschiedenen Bänken und Schaukästen hin. Mehrere junge Mitglieder hätten eine sehr ansehnliche Bank erstellt, die am Spielplatz der ehemaligen Schule in Barver eine Sitzgelegenheit für Eltern und Senioren bietet. Der Heimatverein spendet diese Bank der Gemeinde Barver. Helmut Elver erinnerte an die gut besuchte Festveranstaltung zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Höhepunkt des Jubiläumsjahres war der Kreisheimattag am 23. Oktober in den Ratsstuben.

Erfreulich ist die Aufnahme von 18 Neumitgliedern, wodurch die Mitgliederzahl auf 280 angewachsen ist. Bei der Wahl wurde der erste Vorsitzende Helmut Elver einstimmig wiedergewählt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Irmgard Wöltje und Joachim Schmiegel vor Ort ausgezeichnet. Nachträglich geehrt werden die bei der Versammlung verhinderten Anni Jahn, Leni Harms, Hermann Wöbse, Wilhelm Lohaus und Oswald Marquardt. Der stellvertretende Vorsitzende Heiner Kopmann ehrte darüber hinaus Irmgard Wöltje (stellvertretende Schriftführerin) und Helmut Elver für 25-jährige Vorstandszugehörigkeit.

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene würdigte die gute Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und berichtete über aktuelle Entwicklungen in der Samtgemeinde. Helmut Elver dankte für die gute Zusammenarbeit im Vorstand sowie für die vielen unentgeltlichen Helferstunden bei verschiedensten Anlässen. „Es ist schön, dass auf jeden Heimatfreund Verlass ist und sich jeder entsprechend seiner Fähigkeiten dort einbringt, wo es nötig ist“, so Elver. Nach wie vor suche der Heimatverein nach gemeinsamen Aktionen mit jüngeren Teilnehmern. Ideen und Anregungen hierfür seien gern gesehen.

Termine des Heimatvereins 25. März, 14 Uhr: Boßeltour in Wetschen ab Schützenhaus

27./28. Mai: Fotoaustellung im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh

28. Juni, 17.30 Uhr: Abendfahrradtour in Lohaus, ab Hof Koldewey

20. August, 12.30 Uhr: ab Rehden Fahrradtour nach Heede und Diepholz

6.-8. Oktober: Präsentation auf dem Herbstmarkt

12. November, 14.30 Uhr: Plattdeutscher Nachmittag in den Ratsstuben Rehden

25. Januar, 19.00 Uhr: Klönabend im Schusterkrug in Barver