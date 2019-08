Heidefest mit Tony Marshall

Tony Marshall tritt am 28. September in Dönsel beim Heidefest auf.

Dönsel – Tony Marshall ist seit über 50 Jahren einer der bekanntesten Schlagersänger der Nation. Der 81-Jährige war in seiner Karriere in unzähligen Fernsehsendungen zu Gast und stand bereits über 10 000 Mal auf der Bühne. Nun kommt er nach Dönsel.

Am Samstag. 28. September, tritt Tony Marshall dort im Rahmen des Heidefests auf.

Der Grund für den Starauftritt ist eine Idee des in Dönsel geborenen Mark Plaßmeier. Der Unternehmer wollte in diesem Jahr einen Höhepunkt für das Heidefest und das aus gutem Grund: „Da wir vor einem viertel Jahrhundert das Fest wiederbelebten, sollte zu diesem Anlass etwas ganz Besonderes auf dem Veranstaltungsprogramm stehen. Tony Marshall war bereits vor 40 Jahren hier zu Gast. Deswegen dachte ich mir, dass dieser Name genau der richtige für das 25-jährige Jubiläum der Wiederbelebung des Heidefests wäre.“

Also kontaktierte Plaßmeier den Manager des Schlagersängers, um seine Idee in Taten umzusetzen. Mit Erfolg. Durch die Hilfe mehrerer Sponsoren konnte Plaßmeiers Plan Realität werden.

Dass solche Auftritte überhaupt möglich ist, hätte Marshalls 52-jähriger Sohn Pascal aufgrund der lang anhaltenden Krankheit seines Vaters wahrscheinlich nicht gedacht: „Er ist eine Kämpfernatur. Er ist dem Tod von der Schippe gesprungen“, wird er in Medien zitiert.

Tony Marshall leidet unter der Nervenkrankheit Polyneuropathie und verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus und in der Reha. Doch nun kann er, in Begleitung seines Sohnes, zumindest gesangstechnisch wieder voll durchstarten. Ende September dann auch in Dönsel.

Neben Tony Marshall sorgt Frank Sander alias DJ Mr. XXL aus Diepholz für Musik beim Heidefest: „Auf Zeltfesten lege ich sonst nicht mehr auf. Aber für Dickel mache ich eine Ausnahme, denn in den 80er Jahren war ich in der ersten Fußball-Herrenmannschaft des SV Dickel Torwart.“

Eintrittskarten für den Abend im Festzelt können am Tag der Veranstaltung am Eingang gekauft werden. Möglicherweise gibt es noch einen Vorverkauf. Der Eintrittspreis steht noch nicht fest. bjk