Die Vergangenheit des Dorfes Barver für die Zukunft festhalten

Von: Melanie Russ

Barvers ehemaliger Bürgermeister Wilhelm Hollberg hat sein neuntes Buch fertiggestellt. © Russ

„Barver – Hat unser Dorf noch Zukunft?“: Wilhelm Hollberg veröffentlicht neuntes Buch. Der ehemalige Bürgermeister schreibt über den Auf- und Abstieg des Ortes und sagt: „Es macht mir Sorgen, wie es weitergeht.“

Barver – Wilhelm Hollberg war von Anfang an dabei. Er hat die Gebietsreform in den 1960er-Jahren miterlebt, saß vom ersten Tag an 29 Jahre lang im Rat der Samtgemeinde Rehden und war 25 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Barver. Die Entwicklung, die sein Heimatdorf seither genommen hat, gibt ihm zu denken. „Hat unser Dorf noch Zukunft?“ überschrieb er darum sein neues Buch.

„Es macht mir Sorgen, wie es weitergeht“, begründet Wilhelm Hollberg den Titel. „Wenn man die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Dorf ganz bewusst miterlebt hat, kann man den Aufstieg und Abstieg gut nachvollziehen“, schreibt der Barveraner im Vorwort zu seinem rund 600 Seiten umfassenden, reich bebilderten Buch.

Das Land habe mit der Gebietsreform den Vorsatz beschlossen, „die kleinen Gemeinden kaputtzumachen“, formuliert er es bewusst drastisch. Die Zentren der neu zusammengeschlossenen Kommunen sollten gestärkt werden, Bau- und Gewerbegebiet sollten vorwiegend dort entstehen. „Die kleinen Gemeinden fielen hinten runter“, sagt Hollberg. „Und wenn ein Dorf ausgehöhlt wird, ziehen die jungen Leute weg.“ In Landwirtschaft, Handel und Handwerk seien in den vergangenen Jahren in Barver viele Betriebe verschwunden, Grundschule und Sparkasse seien geschlossen worden.

Es geht aber bei Weitem nicht nur um Politik in Wilhelm Hollbergs Buch. Er streift viele Themen, erinnert zum Beispiel mit vielen Fotos an das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Barver 2019, an Vereinsveranstaltungen, springt weit zurück in die Nazi-Zeit und wieder in die Gegenwart mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Dorfgemeinschaft. Die Folgen des Klimawandels in der Gemeinde Barver beleuchtet er ebenfalls – unter anderem anhand seiner eigenen Notizen zu den Wetterverhältnissen, die er seit Jahrzehnten täglich aufzeichnet. „Als Landwirt habe ich mich immer für das Wetter interessiert, weil ich ja auch davon abhängig war“, erklärt er. Großen Raum nehmen auch Auszüge der Aufzeichnungen der Pastoren Knauth, Danckwerts und Schmidt aus den 1950er- und 60er-Jahren ein.

„Entscheidend für mich ist, dass Ereignisse und Begebenheiten für die Zukunft festgehalten werden. Ich schreibe Bücher, damit nachfolgende Generationen etwas über das Dorf nachlesen können“, beschreibt Wilhelm Hollberg seine Motivation. Vor rund 20 Jahren hatte der Barveraner bereits eine Dorfchronik veröffentlicht, sein aktuelles Buch, das neunte, soll sein letztes sein. Sieben Jahre habe er daran gearbeitet, berichtet er.

Wer Interesse an einem Exemplar hat, kann sich direkt an Wilhelm Hollberg wenden. Der Foliant ist für 45 Euro zu haben. Reich werde er damit nicht, betont der Barveraner, der seine Bücher in kleiner Auflage selbst drucken lässt, mit Hinweis auf die hohen Druckkosten von 39 Euro.

Und was glaubt Wilhelm Hollberg? Hat Barver eine Zukunft? „Ich weiß es nicht.“