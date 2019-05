Hart gekämpft, Kameradschaft genossen

Einsatzkräfte und Nachwuchs bei Feuerwehrwettbewerben der Samtgemeinde hoch motiviert

+ Die siegreichen Gruppen der Jugend und aktiven Feuerwehr mit Michael Mangels (stellv. Gemeindebrandmeister/l.) Tanja Rempe (Gemeindejugendfeuerwehrwartin/2. v.l.), Hartmut Bloch (3.v.r.), Andre Rempe (2.v.r.) und Reiner Schmidt. Fotos: Menge

Wetschen – Ein hervorragend hergerichteter Wettbewerbsplatz, bestes Sonnenwetter und hoch motivierte Wettkampfgruppen: das alles waren Zutaten für die erfolgreichen Wettbewerbe der Feuerwehren in der Samtgemeinde Rehden am Mittwochabend in Wetschen.