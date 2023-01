Hallenfußball-Turnier: Zwei Tage voller spannender Spiele

Die JSG Aschen holte sich den Titel beim Kreisligaturnier der U17. © SV Barver

Die JSG Barenburg und die JSG Aschen siegen beim Jugend-Hallenfußballturnier des SV Barver.

Barver – Der Jugendleiter des Sportvereins Barver, Ingo Blumberg, war sehr zufrieden mit dem Verlauf der drei Hallenfußball-Turniere für Jugendmannschaften, die der Verein in der Dreifeldsporthalle an der Dickeler Straße in Rehden ausrichtete.

Zunächst spielten die U7-Mannschaften von SV Barver, SG Diepholz I und II, TSV Ströhen, JFV Wetschen und TSV Heiligenrode im Modus jeder gegen jeden gegeneinander. „Da in dieser Altersklasse das Ergebnis zweitrangig ist, war jede Mannschaft ein Sieger, und für jedes Kind gab es am Ende eine Medaille mit nach Hause“, berichtet Blumberg.

Am Nachmittag ging das Kreisklassenturnier der U17 über die Bühne. In der Gruppe A sicherte sich der SV Kroge-Ehrendorf ungeschlagen den Gruppensieg, gefolgt vom SV Barver, sodass diese beiden Mannschaften ins Halbfinale einzogen. In der Gruppe B holte ebenfalls ungeschlagen die JSG Barenburg den ersten Platz gefolgt von BW Lohne II.

Im Halbfinale setzte sich BW Lohne II mit einem 2:0 gegen den SV Kroge-Ehrendorf durch, und JSG Barenburg gewann klar gegen den SV Barver, der auch das Spiel um Platz mit 1:7 gegen den SV Kroge-Ehrendorf verlor.

Im Finale konnten die Lohner ihre Überlegenheit in den 14 Minuten Spielzeit nicht in Tore umwandeln, und so musste das Neun-Meter-Schießen entscheiden. Dort setzte sich die JSG Barenburg mit 2:1 durch und nahm den Siegerpokal mit nach Hause.

Die JSG Barenburg gewann beim Kreisklassenturnier der U17. © SV Barver

Am folgenden Sonntag stand das Kreisligaturnier der U17 an. In der Gruppe A setzte sich die JSG Aschen vor der BDE Drentwede durch. In der Gruppe B siegte der SV Lavesloh vor dem ASC Nienburg. So spielte die JSG Lavesloh im Halbfinale gegen BDE Drentwede und verlor im Neuen-Meter-Schießen mit 2:3. Im zweiten Halbfinale setzte sich die stark aufspielende JSG Aschen gegen ASC Nienburg mit 2:0 durch.

Das Spiel um Platz drei gewann Lavesloh mit 4:2. Im Finale siegte die JSG Aschen in einem spannenden Spiel mit 2:1 gegen BDE Drentwede und nahm den Siegerpokal vom Vorsitzenden des SV Barver Erhard Osterbrink entgegen.

Der Dank von Jugendleiter Ingo Blumberg galt den Schiedsrichtern Nico Tegt und Jannik Pohlmann, die alle Spiele souverän geleitet hätten, und den Eltern der U17 des SV Barver , die wieder beim Verkauf an beiden Tagen gute Arbeit geleistet hatten.