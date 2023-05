Gucken und Staunen im Turm-Gallerie-Holländer in Barver

Von: Carsten Sander

Teilen

Der Kern der Windmühle in Barver sind die Mahlgänge – der ganze Stolz von Martin Läer. Er will die alte Technik wieder ans Laufen bringen. „Und das werden wir auch schaffen.“ Zu besichtigen ist das Ganze an Pfingstmontag. © Sander

Die Windmühle von Martin Läer in Barver wird an Pfingstmontag erstmals seit 1995 für die Öffentlichkeit geöffnet.

Barver – An dem Bauzaun, der die alte Mühle in Barver umgibt, hängen unübersehbar die gelben Schilder: „Betreten verboten!“ An Pfingstmontag muss Martin Läer sie wohl abhängen, denn dann gilt das Gegenteil: Betreten erwünscht! Die alte, aus dem Jahr 1865 stammende „Turm-Galerie-Holländer-Windmühle“ öffnet erstmals seit 1995 wieder für die Öffentlichkeit ihre Türen. Und so viel sei schon mal verraten: Wer die Chance zur Besichtigung nutzt, tritt ein in die Vergangenheit.

Auf Hochglanz poliert ist trotz des Tags der offenen Tür nichts in der Mühle. Vieles ist im Ursprungszustand, und genau das ist es, was bei Besitzer Läer die Begeisterung und Motivation hochhält. Die Mühle zu betreten, macht tatsächlich Eindruck. Die engen Treppen, die verschiedenen Mahlgänge, die die Barver-Mühle beinahe einzigartig machen, das alte Holz, die genauso alte Technik – für Mühlen-Enthusiasten gibt es kaum etwas Schöneres. Martin Läer ist so ein Enthusiast. Heute ist er 71 Jahre alt, aber er war noch ein junger Student als er die Mühle in Barver gekauft hat. Für 64 000 D-Mark, wie er verrät. Finanziert über einen Bausparvertrag. Er habe sich damals reingeschlichen in das alte Gebäude, sei darin rumgeklettert und sofort verliebt gewesen. „Ich hatte eine Vision – und eine Schraube locker“, sagt er heute und lacht.

Mit der Vision startete für ihn eine Geschichte, die ihn Jahrzehnte begleitete. Bis 1995 hat Martin Läer viel Geld in die Mühle gesteckt. Seine eigene Schätzung: 400 000 D-Mark müssten es gewesen sein. Doch dann fiel das Projekt in den Dornröschenschlaf. Das Efeu wuchs hoch bis zur Haube, die einst erneuerte Galerie, die das Gebäude in luftiger Höhe umgibt, ist schon wieder marode und zum Teil abgängig. Von außen sieht die Mühle deshalb aktuell wenig einladend aus. Aber der Charme des Inneren hat die Zeit unbeschadet überstanden. Wie auch Martin Läers Vision.

Sein Ziel ist das gleiche wie schon Ende der 70er-Jahre, als er die Mühle kennenlernte. „Wir wollen sie wieder so restaurieren, dass der Originalzustand erreicht ist. Und das werden wir auch schaffen“, sagt er. „Wir“, das ist der vor wenigen Woche gegründete „Förderverein Holländergalleriewindmühle e.V.“. Sieben Mitglieder hat er bis jetzt, junge Leute, Studenten, Mühlenfreunde.

An Pfingstmontag, dem offiziellen Deutschen Mühlentag, werden alle zusammen „ihre“ Mühle vorzeigen. Von 10 bis 17 Uhr stehen die Türen offen. Martin Läer: „Wir werden erklären und Fragen beantworten – und ich hoffe, dass wir viel Staunen darüber auslösen, was alles in so einer Mühle steckt.“ Natürlich ist es auch die Absicht, Öffentlichkeit zu schaffen, Interesse zu wecken, im Idealfall sogar weitere Mitstreiter für die Restaurierung zu finden. Erste Arbeiten im Außenbereich wurden schon erledigt, Büsche gestutzt, Bäume gefällt. Irgendwann kommt auch das Efeu runter. Aber gemach.

Am vergangenen Dienstag hat die Mühle noch hohen Besuch bekommen. Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalschutz haben sich das (noch) flügellose Zeitzeugnis angeschaut und werden es nun begutachten und bewerten. Martin Läer hofft auf eine Einstufung als Denkmal, an dem ein nationales Interesse besteht. Der Grund: Weil die Mühle aus Barver über fünf verschiedene Mahlgänge verfüge, mit denen Mehl, Graupen oder Öl hergestellt werden können, habe sie einen hohen Seltenheitswert. „Das gibt es in Deutschland meines Wissens nicht noch einmal – und vielleicht in ganz Europa nicht“, meint Martin Läer, der sein Geld einst als Lehrender an der Uni Bremen, dann als Unternehmer verdiente und im Nebenberuf – oder nennen wir es Hobby – auch noch einen Meisterbrief als Müller erworben hat. Lediglich in Holland gebe es wohl noch eine windbetriebene Ölmühle, sagt er.

Die Technik des in Barver stehenden Exemplars ist weitgehend unverändert erhalten. Was die Chancen auf eine möglichst hohe Denkmalschutz-Einstufung erhöht – und damit auch auf hohe Fördergelder. Die sind nötig, um die Anlage tatsächlich wieder funktionstüchtig zu machen. Etwa 800 000 Euro könnte das kosten, hat Martin Läer ausgerechnet. Zeitraum: fünf bis zehn Jahre.

Und was, wenn die Erwartungen an Denkmalschutz und Fördergelder enttäuscht werden? „Dann machen wir trotzdem weiter“, sagt der Visionär. „Dann holen wir uns das Geld eben woanders her.“

Dieselmotor als Alternative zum Wind – so war es früher Über sieben Etagen – Fachjargon: Söller – verfügt die Holländer-Windmühle in Barver. Mehr als 20 Meter ist sie hoch, aber um eine Besonderheit zu entdecken, reicht es schon, von der Eingangstür den Blick einmal nach rechts zu richten. Denn dort steht eine Konstruktion, die die Windmühle im Grunde zu einem Hybridmodell macht. Denn theoretisch könnten die Mahlwerke auch mit einem Dieselmotor betrieben werden – früher galt das als sinnvolle Alternative, wenn mal kein Wind wehte. Den ursprünglichen Motor gibt es längst nicht mehr, einen Ersatz hat Martin Läer aber schon vor Jahren beschafft. Zehn Tonnen ist er schwer, beachtliche 15 000 Kubikzentimeter Hubraum sorgen für nur 30 PS Leistung. Der Motor liegt derzeit auf Halde, soll irgendwann aber neben der Mühle aufgebaut werden.