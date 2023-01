Grundschule Wetschen soll zu einem zweiten Zuhause werden

Von: Melanie Russ

Hartmut Sancken riss an, was hinsichtlich der Gestaltung einer modernen Schule möglich und zu beachten ist. © Russ

Bevor der Umbau der Grundschule Wetschen beginnt, wird in der Phase Null mit Lehrern, Schülern und allen anderen Beteiligten diskutiert, wie in Zukunft unterrichtet werden soll und wie die Schule vor dem Hintergrund des Ganztagsunterrichts nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Wohlfühlens wird.

Wetschen – Die Mädchen und Jungen der Grundschul-Außenstelle in Wetschen wissen schon ganz genau, was sie sich für den geplanten Umbau ihrer Schule wünschen. Im Schülerrat haben sie viele Ideen zusammengetragen. „Wir wünschen uns einen Ganztagsraum mit Spielecken“, nennt Lilly ein Beispiel. Denn momentan verbringen die Schüler den gesamten Schultag meist in den normalen Klassenräumen, die eben für den Unterricht ausgelegt sind und nicht für Entspannung und Spiele. „Und wir wünschen uns eine Bücherei. Jetzt haben wir einen Bücherwagen, aber der ist sehr klein“, ergänzt sie. Gemeinsam mit Liam nahm Lilly am Donnerstag als Vertreterin der Grundschüler an einem Infoabend im Vorfeld der geplanten Sanierung und Erweiterung teil.

Auch sonst gibt es in dem in die Jahre gekommenen Wetscher Gebäude einigen Handlungsbedarf – auch mit Blick auf den ab 2026 bestehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Lehrerzimmer und Computerraum sind zu klein, der Werkraum ist zu laut, einen Raum für Schulleitung und Sekretariat gibt es nicht. Der Schulausschuss hatte sich bei einer Bereisung im vergangenen Jahr ein Bild davon gemacht, welche Missstände behoben werden müssen. Jetzt geht es um das Wie.

Der Infoabend war Auftakt der „Phase Null“. Gemeint ist damit ein Prozess, in dem alle Beteiligten erst einmal gemeinsam abklopfen, was eine Schule in Zukunft leisten soll, wie Räume genutzt werden sollen, welche Anforderungen es an Ausstattung und Atmosphäre gibt, bevor sich ein Architekt ans Werk macht. Denn Architekten mögen kreative Ideen für die Gestaltung von Gebäuden und Räumen haben, Pädagogen sind sie nicht. Und auch schon lange keine Schüler mehr. Was in der Theorie toll erscheint, kann sich in der Praxis als unpraktisch erweisen.

Denn allein mit mehr Räumen ist es nicht getan. „Ich glaube, dass Schulgebäude heute viel mehr zu bieten haben müssen als früher“, sagt Hartmut Sancken vom Bremer Planungsbüro Forum L, das sich die Samtgemeinde Rehden als fachliche Begleitung ins Boot geholt hat. „Schultage haben sich völlig verändert.“ Viele Schüler verbrächten heute fast den gesamten Tag in der Schule. Sie müsse darum auch Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Partyraum und Garten sein. Das Bremer Unternehmen, in dem Pädagogen und Architekten zusammenarbeiten, unterstützt Kommunen dabei, das alles unter ein Schuldach zu bekommen.

Wenn man Schüler und Lehrer fragt, was sie unbedingt brauchen, ist laut Sancken eine Antwort immer dabei: Rückzugsmöglichkeiten. „In einer Schule ist immer was los. Es ist immer sehr laut. Ich glaube, das ist das, was müde macht“, so Sancken. Darum sind für ihn Lern-Bubbles, kleine Nischen, in denen die Schüler und auch Lehrer allein oder in kleiner Gruppe zur Ruhe kommen können, ein ganz wichtiger Baustein.

Er stellte den 65 Teilnehmern aus Rat, Grundschule und Vereinen sowie Eltern, die der Einladung der Verwaltung gefolgt waren, einige Beispiele für Raumkonzepte und Lern- und Rückzugsnischen vor und riss an, wie Räume und Flure mehrere Funktionen erfüllen können.

Konkret bezüglich der Sanierung und Umgestaltung der Wetscher Grundschule wurde es an diesem Abend noch nicht. Das passiert in den kommenden Monaten in vier Workshops. Zunächst werden Sancken und seine Kollegen mit den Lehrern besprechen, wie sie künftig unterrichten wollen und was sie dafür benötigen, anschließend sollen auch alle anderen Beteiligten ihre Ideen einbringen: Politiker, Eltern, Hausmeister, Gruppen, die die kleine Sporthalle nutzen – und ganz ausdrücklich auch die Grundschüler.

„Mehr Beteiligung geht nicht. Das war uns wichtig“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene, warum sich die Verwaltung in Absprache mit Rat und Lehrerschaft für dieses Verfahren entschieden hat. Jeder, der möchte, solle sich einbringen können.

Am 8. Juni soll ein Raumkonzept vorgestellt werden, das quasi als Handbuch für die anschließende Bauplanung durch einen Architekten dient.