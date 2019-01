Grundschule soll Altbau nutzen

Rehden - Im Vorfeld der geplanten Haushaltsverabschiedung im Samtgemeinderat in der kommenden Woche befassten sich die Mitglieder des Schulausschusses der Samtgemeinde Rehden am Mittwochabend mit den Kosten für die Schulen. Das von der Verwaltung vorgestellte Zahlenwerk fand die einhellige Zustimmung des Ausschusses. Insgesamt sind 2019 für die Schulträgeraufgaben der Samtgemeinde 372 .600 Euro vorgesehen. 161. 400 Euro sind für den Rehdener Standort der Grundschule eingeplant, 82 900 Euro für die Außenstelle Wetschen und 29 .500 Euro für die Oberschule.

Für den Rehdener Standort der Grundschule ist nach den Personalkosten (knapp 80 .000 Euro) die Unterhaltung von Grundstück und Gebäude mit 25 .000 Euro der zweitgrößte Posten. Laut Ralf Lammers, Leiter Zentrale Dienste, wird das Geld aber wohl nicht komplett abgerufen werden, da einige Instandhaltungsmaßnahmen verschoben wurden. Bei der Außenstelle Wetschen sind 13. 000 Euro für diesen Bereich vorgesehen. Personalkosten schlagen mit knapp 27.000 Euro zu Buche.

Insgesamt 8. 000 Euro wird die Samtgemeinde im Grundschulbereich für das Schulschwimmen im Hallenfreibad Wagenfeld aufwenden. „Das ist uns sehr wichtig, darum bezahlen wir das Geld sehr gerne“, betonte Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch und erkannte zugleich an, dass das Angebot für die Lehrer eine Herausforderung bedeute. Denn sie müssen sich regelmäßig qualifizieren, um Schwimmunterricht anbieten zu können.

45. 000 Euro will sich die Samtgemeinde auch in diesem Jahr die ergänzende Betreuung über den Ganztag hinaus bis 17 Uhr kosten lassen. „Das wird sehr gut angenommen“, berichtete Grundschulleiterin Annhild Pilgrim. Mit 20 Kindern sei die Höchstgrenze erreicht, ergänzte Lammers. „Mehr können wir nicht leisten.“

Mehr Räume für Schule

50 .000 Euro stehen im Haushaltsentwurf für den Umbau des Bereichs des Grundschulgebäudes bereit, den aktuell Verwaltung und Polizei nutzen. Nach dem Umzug in das neue Rathaus, der für Spätherbst geplant ist, soll der Altbau der Grundschule zur Verfügung stehen. Allerdings wolle man mit der Planung der Nachnutzung schon vorher beginnen, so Bloch. Er kündigte an, gemeinsam mit den Lehrern ein Nutzungskonzept zu erstellen. „Schule hat sich verändert“, sagte er unter anderem mit Blick auf Inklusion und neue Lernkonzepte. Man brauche heute mehr - auch kleinere - Räume. Zudem habe man durch die Umnutzung die Möglichkeit, ein weiteres Klassenzimmer einzurichten, falls der zweizügige Rehdener Standort in einzelnen Jahrgängen dreizügig werden sollte.

Außerdem könnte der Innenhof des Altbaus eventuell als zweiter Schulhof genutzt werden. Es sei häufiger bemängelt worden, dass der vorhandene zu klein sei, so Bloch. Dass die beiden Flächen räumlich getrennt sind, ist aus Sicht der Grundschulleiterin kein Problem. „Das könnte man konzeptionell regeln.“

Barveraner integriert

Ein halbes Jahr nach der Schließung der Grundschule in Barver, berichtete Pilgrim, dass die Barveraner Kinder in der Rehdener Einrichtung gut angekommen seien. Für einzelne, zurückhaltende Kinder sei der Anfang zwar schwer gewesen, doch inzwischen seien sie aufgeblüht und selbstständiger geworden. Auch viele Eltern hätten gesagt, dass sie die größere Schule als Bereicherung für ihre Kinder empfänden. Heino Mackenstedt, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft, wertete den Bericht als „eine schöne Bestätigung, dass unsere Entscheidung richtig war“.

Dirk Wehrbein (SPD) regte abschließend an, über einen Kunstrasenplatz für die Außenstelle Wetschen nachzudenken, nachdem sich der am Rehdener Standort bewährt habe. Zwar kommen die Wetscher Kinder laut Pilgrim zum Schulsport nach Rehden, aber mit einem Kunstrasenplatz könnten sie im Sommer auch draußen Sport treiben, so Dirk Wehrbein. mer