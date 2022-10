Großes Fest zum 150-Jährigen: Kirchengemeinde Rehden feiert 2023 Jubiläum

Von: Melanie Russ

Dieter Plaggemeyer, Pastor Dimitri Schweitz, Stefanie Bunge und Bernd Hardemann (v.l.) verpassen der Planung für das 150-jährige Jubiläum der Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh derzeit den Feinschliff. Ebenfalls zum Planungsausschuss gehören Jochen Albrecht und Wilhelm Rohlfs. © Russ

Die Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“ Rehden-Hemsloh feiert 2023 ihr 150-jähriges Bestehen ‒ und alle machen mit. Das ganze Jahr hindurch sind Veranstaltungen geplant. Und eine Chronik gibt es natürlich auch.

Rehden – Die Chronik wird in Kürze gedruckt, der Veranstaltungsplan steht im Großen und Ganzen, nur ein bisschen Feinschliff fehlt noch. Dann ist alles bereit für das 150-jährige Jubiläum der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ Rehden-Hemsloh, das 2023 das ganze Jahr hindurch gefeiert werden soll. Im Mittelpunkt steht ein großes Gemeindefest am 27. und 28. Mai, das viele örtliche Vereine mitgestalten werden.

Seit Jahresbeginn arbeitet ein Planungsausschuss bestehend aus Mitgliedern des Kirchenvorstands und des Gemeindebeirats an der Vorbereitung. Geplant ist eine Feier für die ganze Familie rund um Kirche und Gemeindehaus, das die Kirchengemeinde allerdings nicht alleine organisiert. Feuerwehr, Heimatverein, Schützenverein, Blaues Kreuz, Landfrauen – alle machen mit. Posaunenchor, die Plattdeutsche Bühne und der Chor „Gemischt for Fun“ sorgen für die Unterhaltung. Und zum Gottesdienst hat sich Regionalbischof Friedrich Stelter angekündigt. „Jeder soll auf seine Kosten kommen“, verspricht Pastor Dimitri Schweitz.

Zu einem Jubiläum gehört natürlich auch eine Chronik. Die hat Dieter Plaggemeyer, bestens geübt in der Aufarbeitung historischer Dokumente, in dreijähriger Arbeit erstellt. Informationen gab es reichlich, wie er berichtet. Die Protokolle aus der Gründungszeit sind erhalten, ebenso jede Menge Fotos. Außerdem wurde seit 1972 im Gemeindebrief über Geschehnisse und Personen berichtet. Die Chronik erzählt von der Gründung der Kirchengemeinde, dem Bau der Kirche, den Gebäuden und Einrichtungen und natürlich von den vielen Menschen, die das Gemeindeleben geprägt haben. Während seiner Recherchen hat Dieter Plaggemeyer auch festgestellt, dass man eigentlich ein bisschen spät dran ist. Denn die Kirchengemeinde bestand schon drei Jahre, als die Kirche 1872 errichtet wurde. Aber wer wird da kleinlich sein.

„Die Chronik lässt sich wirklich gut und flüssig lesen“, verspricht Stefanie Bunge. Selbst davon überzeugen kann sich jeder voraussichtlich ab dem 10. Dezember. Denn dann beim Weihnachtsmarkt in Rehden soll Verkaufsstart sein. Im Laufe des Jahres wird Plaggemeyer drei Vorträge halten zu den Themen „Wie kam die Kirche ins Dorf“ (16. Februar), „150 Jahre Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh: Personen, Bauen, Aktivitäten“ (14. April) und „Unser Friedhof“ (3. September).

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am 5. Januar mit einem Neujahrsempfang. Für den 15. April ist ein Konzert für Kinder und Familien mit Heiner Rusche in der Kirche geplant. Vom 23. bis 25. Juni steht eine Familienfreizeit an, im Juli wird Sommerkirche gefeiert, außerdem können Kinder in der Kirche übernachten. Am 3. September geht es mit einem Chorkonzert in der Kirche weiter, am 1. Oktober wird der Erntedank-Gottesdienst gefeiert mit anschließendem Empfang. Als besonderer Gast wird Landesbischof Ralf Meister erwartet. Die Feierlichkeiten enden am 17. Dezember, dem 3. Advent, mit einem musikalischen Gottesdienst. Denn am 3. Advent wurde die Kirche eingeweiht.