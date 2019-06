Große Motivation und tolle Leistungen

Vorlesewettbewerb der Rehdener Grundschulen in Wetschen blieb spannend bis zum Schluss

+ Haben viel Sorgfalt und Ehrgeiz gezeigt: Die zwölf besten Vorleser aller vier Jahrgangsstufen erhielten von Schulleiterin Annhild Pilgrim (l.) und Wettbewerbskoordinatorin Christina Diers ein Präsent und eine Urkunde. Foto: Schubert

Wetschen – Lesen und Vorlesen fördert nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch die kognitive Entwicklung und Vorstellungskraft von Kindesbeinen an. Bereits zum sechsten Mal wurde daher an der Grundschule in Wetschen der Vorlesewettbewerb für die Kinder aller vier Jahrgänge aus den beiden Schulstandorten Wetschen und Rehden ausgetragen.