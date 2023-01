Große Ehre für Manfred Schumacher und Wilhelm Hollberg

Teilen

Viele Beförderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Barver. © Feuerwehr / Klapproth

Die Ortsfeuerwehr Barver blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein einsatzreiches Jahr zurück und ehrte zwei langjährige Mitglieder.

Barver – Zwei besondere Personalien standen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Barver am Samstagabend im Schusterkrug auf der Agenda, zu der Ortsbrandmeister Michael Schumacher zahlreiche aktive und fördernde Mitglieder und ehemalige Feuerwehrleute begrüßte.

Manfred Schumacher wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Er habe sich in den vergangenen Jahrzehnten gerade im Bereich der Jugendarbeit einen Namen gemacht, berichtet die Ortsfeuerwehr. So habe Schumacher über mehrere Jahre sowohl den Posten des Jugendfeuerwehrwartes als auch das Amt des Gemeindejugendfeuerwehrwartes bekleidet.

Auf stolze 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr bringt es Wilhelm Hollberg, der 1988 aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Ortsbrandmeister zum Ehrenortsbrandmeister ernannt worden war. In der Laudatio wurde deutlich gemacht, dass sich der Geehrte in seiner aktiven Laufbahn als Mitglied des Samtgemeinderates auch für den Neubau der Gerätehäuser in der Samtgemeinde starkgemacht hatte. Zum 100-jährigen Jubiläum der Ortsfeuerwehr Barver im Jahr 2008 hatte Hollberg eine eigene Chronik erstellt.

Die Regularien waren zuvor schnell abgehandelt worden. Schriftführerin Franziska Bülker berichtete, dass sich die Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr mit 31 mehr als verdoppelt hatte. Kassenwartin Vivien Klapproth und Kassenprüfer Janek Eils informierten über eine gut geführte Kasse, und der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Pascal Krüger berichtete über die Arbeit der Nachwuchsabteilung, aus der erfreulicherweise einige Kräfte in den aktiven Dienst wechselten. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung gab Andreas Hüsker bekannt, dass das traditionelle Hüttenfest in diesem Jahr stattfindet. Genauere Infos folgen noch.

Beförderungen und Wahlen Beförderungen

Feuerwehrmann/ Feuerwehrfrau: Anna Weifels, Lasse Kropp, Matthis Kropp, Jannik Dummeyer

Oberfeuerwehrmann: Tobias Stüwe, Janek Eils und Domenik Grewe

Hauptfeuerwehrfrau/Hauptfeuerwehrmann: Chantal Hardemann, Jannis Sandrock

Erster Hauptfeuerwehrmann: Daniel Klapproth

Oberlöschmeister: Kai Klapproth

Oberbrandmeister: Michael Schumacher

Wahlen

Gruppenführer: Kai Klapproth

Kassenwartin: Vivien Klapproth

Stellvertretender Jugendwart: Pascal Krüger

Gemeindeverbandsausschuss: Kai Klapproth