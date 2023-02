Großartiger Nachmittag

Armer Ernst: Er muss seine Fitness auf dem Fahrrad beweisen. © Gerwanski

Die Plattdeutsche Bühne Rehden ist zurück auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Am Sonntag war Premiere.

Rehden – Erstaunlich, was Frauen beim Kuchenessen alles einfällt. Aber wer dadurch zunimmt, denkt auch ans Abnehmen – womöglich durch Fitnesstraining und Aerobic. Und damit sind wir schon beim neuesten Stück der Plattdeutschen Bühne Rehden: „Een Tortenparadies to’n Afnehmen“, das am Sonntagnachmittag in den Ratsstuben Premiere hatte.

Gut und gerne 150 Besucher waren gekommen. Sie sparten nicht mit Szenenapplaus und waren am Ende des Schwanks begeistert. Denn was in gemütlicher Frauenrunde auf der Bühne begann, steigerte sich immer mehr und endete schließlich in einem Durcheinander, das perfekt von den Laiendarstellern gespielt wurde.

Zu viel soll nun aber nicht verraten werden. Vielleicht dieses: Zwei Ehemännern wird der pfiffige Einfall, ein Fitness-Café zu eröffnen, natürlich offenbart. Ernst, einer der beiden, muss sogar auf das Trimm-Dich-Fahrrad. Viel lieber wäre er mit Ingo unterwegs, um sich alte Autos anzuschauen. Aber Petra, Silke und Veronika ziehen ihre verrückte Idee durch, werden sogar von der Vertreterin Michaela Lippert bestärkt, ihren Plan umzusetzen. Aber kommt von dieser wirklich Hilfe? Den turbulenten Schluss sollte sich lieber jeder selbst anschauen.

Zwei Jahre lang herrschte in Rehden Pause auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Aber jetzt sind wieder alle da“, stellte Ralf Sommer bei der Begrüßung im Namen der Darsteller und der Truppe, die hinter der Bühne steht, erfreut fest. Vor 40 Jahren habe man erstmals in Rehden plattdeutsches Theater gespielt, erinnerte er. Zwar sei das nun kein echtes Jubiläum, aber ein schöner Geburtstag mit einer Null hintendran. Er wies auf die zahlreichen Stelltafeln im Saal hin, auf denen mit Fotos und Zeitungsartikeln an die vier erfolgreichen Jahrzehnte erinnert wird. Ralf Sommer dankte auch den vielen Unterstützern, die der Gruppe hilfreich zur Seite standen.

Was passiert denn da in der Schlussszene? Wir verraten es lieber nicht. © Privat

Heiner Kopmann, Vorsitzender des Vereins und Darsteller des Ingo, war im Pausengespräch mit dem Kreisblatt sehr zufrieden. Die Premiere sei gelungen, sagte er, aufregend sei es natürlich immer wieder aufs Neue. Es sei optimal gewesen, dass die Bühne während der ganzen Probezeit an Ort und Stelle in den Ratsstuben zur Verfügung stand. Und auch Ausstattung und Lautsprecheranlage seien hervorragend für solch ein Theaterereignis.

Weitere Spieltage: Sonntags am 12. und 19. Februar um 15.30 Uhr, mittwochs am 15. und 22. Februar um 20 Uhr und Freitag am 24. Februar um 20 Uhr.

Veronika, Silke und Petra fliegen beim Kuchenessen einige neue Gedanken zu. © Privat