„Größter Nutznießer wäre Barver“

Etwa 100 Zuhörer bei drittem Informations-Abend zur Einheitsgemeinde

+ Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch erklärte Unterschiede zwischen Samt- und Einheitsgemeinde. Archivfoto: Russ

Barver – Deutlich größer als zuvor in Rehden und Wetschen war das Interesse an der dritten Informationsveranstaltung zum Thema Einheitsgemeinde am Donnerstagabend in Barver. Etwa 100 Zuhörer wollten erfahren, welche Auswirkungen die Umwandlung der Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde für das kleine Barver haben würde.