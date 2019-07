„Das gibt es in Frankreich nicht“

Feuerwehrnachwuchs aus der Partnergemeinde Lezay hat sich gut eingelebt

+ Premiere beim Mittagessen: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus der französischen Partnergemeinde Lezay stimmten vor dem Mittagessen die französische Nationalhymne an, das deutsche Echo ließ auf sich warten. Fotos: Schubert

Barver - Von Anja Schubert. Es war kein Tischgebet, zu dem die in Grün gekleidete Jugendgruppe gestern Mittag vor dem Essen beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Barver aufstand und musikalische Töne abstimmte. In bester Stimmung schmetterten die Mädchen und Jungen die Nationalhymne ihrer Heimat. Es waren die Gäste aus der französischen Partnergemeinde Lezay. „Für unsere Jugendlichen ist es das erste Feuerwehrzeltlager überhaupt, denn bei uns ins Frankreich gibt es solche Zeltlager in Feuerwehrkreisen nicht“, erklärte Betreuerin Sabrina Menard. Die Jugendlichen seien begeistert. „Viele Spiele wie Völkerball kennen sie von zu Hause, doch da wird nach anderen Regeln gespielt.“