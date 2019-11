Getreide als Motto: „Kernig, körnig, knackig frisch“

Landfrauenverein Diepholz kocht mit den Schülern der dritten und vierten Klasse der Grundschule Wetschen

+ Die Landfrauen kochten gemeinsam mit den Kindern der dritten und vierten Klasse in Wetschen. Foto: Wiechering

Wetschen – „Kernig, körnig, knackig frisch – heute kommt Getreide auf den Tisch“. Unter diesem Motto stand die Aktion des Landfrauenvereins Diepholz, die in Zusammenarbeit mit den anderen Landfrauenverbänden der Grafschaft Diepholz, der Grafschaft Hoya und der hauswirtschaftlichen Beratung der Landwirtschaftskammer in Sulingen vorbereitet und finanziell unterstützt wird. Speziell geschulte Landfrauen gehen dazu in hiesige Grundschulen und kochen mit Kindern in den dritten und vierten Schulklassen.