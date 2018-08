Gerüst für Herbstmarkt steht

Mehr Aussteller in der Gewerbeschau / Abendveranstaltung am Freitag und Samstag

+ Organisatoren des Rehdener Herbstmarkts aus Verwaltung und Marktausschuss (v.l.): Bernd Hardemann, Claudia Meyer, Philipp Bussmann, Hans-Hermann Wegener, Bernd Tinnemeyer, Armin Lührs und Andreas Hüsker. - Foto: Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Der Feinschliff fehlt noch, aber das Grundgerüst für den Rehdener Herbstmarkt von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Oktober, steht. Über die wichtigsten Eckdaten berichtete Marktmeister Bernd Hardemann am Donnerstagabend den Mitgliedern des Marktausschusses. Der Programmablauf orientiert sich im Wesentlichen am bewährten Konzept. So wird es am Freitag und Samstag auch wieder Abendveranstaltungen geben. Die Künstler wird der Festwirt in Kürze bekannt geben.