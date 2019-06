Gemeinsame Rituale sollen verbinden

Tina Paulick (Mitte) informierte über die baulichen Veränderungen in der neuen Kindertagesstätte in Barver. Foto: Russ

Barver - Von Melanie Russ. Die Maurer haben ihre Sachen gepackt, die Maler und Fliesenleger sind angerückt. Es geht gut voran in der ehemaligen Grundschule Barver, die derzeit in eine Kindertagesstätte mit angegliedertem Seniorenbereich umgebaut wird. „Der Kindergarten wird sicher zum 1. August starten“, versprach Tina Paulick am Mittwochabend.

Die Bauamtsleiterin informierte gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch und der DRK-Netzwerkkoordinatorin Heidrun Bloch knapp 30 Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus über die baulichen Veränderungen und die Eckpunkte für die Tagesbetreuung für Senioren. Träger beider Angebote ist das DRK.

Die Kindergartenkinder werden in den Räumen rechts vom Haupteingang ihr Reich haben. Im Gruppenraum wurden die alten Fenster durch bis zum Boden reichende ersetzt, damit die kleinen Leute nach draußen schauen können. Der vorhandene Sanitärraum wurde komplett entkernt und in eine moderne Wasserlandschaft inklusive Dusche verwandelt.

Links vom Haupteingang befinden sich der Gruppenraum der Krippe und ein Ruheraum, damit die kleinen Kinder ein Mittagsschläfchen machen können. Auch im Krippenraum gehen die Fenster bis zum Boden und geben den Blick frei auf das gegenüberliegende Feuerwehrgerätehaus, das sicherlich von Zeit zu Zeit eine spannende Kulisse bieten wird. Die Krippenkinder haben ebenfalls einen eigenen Sanitärbereich inklusive Badlandschaft und Wickeltisch. Darüber hinaus gibt es einen Vorbereitungsraum für das vom DRK in Barnstorf gelieferte Mittagessen für die Kinder und Senioren.

25 Kindergarten- und 15 Krippenkinder werden in der Kita Platz finden. Derzeit sind laut Leiterin Sonja Rehburg insgesamt 20 Kinder – überwiegend aus Barver – angemeldet. „In beiden Gruppen ist noch Platz“, so Rehburg.

Der Seniorenbereich inklusive barrierefreiem WC, der am 1. September starten soll, wird in dem etwa 50 Quadratmeter großen Raum am südlichen Ende des Gebäudes eingerichtet. „Wir haben schon schöne Möbel gekauft. Es wird ein sehr gemütlicher Raum“, versprach Heidrun Bloch am Mittwoch.

Bevor sie die Grundzüge des Konzepts vorstellte, ging die Netzwerkkoordinatorin kurz darauf ein, wie die Idee einer Betreuung von Kindern und Senioren unter einem Dach entstanden war. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der älteren Menschen in der Samtgemeinde zunehmen werde und es einen Fachkräftemangel im Pflegesektor gebe, müsse man immer wieder nach neuen Ideen schauen.

Es handele sich um ein niedrigschwelliges Angebot, das in Anlehnung an eine Tagesbetreuung geführt werden soll, erläuterte Bloch. Sie wird die professionelle Betreuung gemeinsam mit Mandy Hermes, Silvia Kasper und Corinna Kipper übernehmen, hofft aber auch auf Unterstützung von Ehrenamtlichen. Ohne sie werde es nicht gehen. Der DRK-Ortsverein Barver habe bereits Unterstützung signalisiert. Außerdem gebe es eine Zusammenarbeit mit der Ambulanten Pflege des DRK in Rehden.

Ausdrücklich gewünscht ist eine Vernetzung zwischen Senioren und Kita-Kindern. „Es wird täglich bestimmte Rituale geben, um den Kontakt zwischen jung und alt zu stärken“, erläuterte Bloch. Außerdem sind gemeinsame, der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Projekte geplant, und „wir wollen viel mit Musik machen“. Darüber hinaus ist angedacht, eine „Leseoma“ zu engagieren, die Senioren und Kindern vorliest. „Den passenden Stuhl dafür haben wir schon“, berichtete Bloch. Ein Hochbeet, Gymnastik und Malen mit den Kindern sind weitere Ideen.

Zunächst wird die Tagesbetreuung dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr angeboten. Bei Bedarf sei eine Erweiterung möglich, sagte Bloch, betonte aber zugleich, dass man keine Konkurrenz zu Aktivitäten des DRK-Ortsvereins wie dem Spielenachmittag am Mittwoch schaffen wolle. In der Regel sollen bis zu zehn Personen betreut werden.

Anmeldungen

Interessierte können sich ab sofort für einen Platz anmelden. Die Kosten betragen 30 Euro pro Tag und beinhalten ein Mittagessen. Sie können, sofern ein Pflegegrad besteht, über das Betreuungsgeld abgerechnet werden. Wer keinen Pflegegrad hat, kann das Angebot selbstverständlich ebenfalls nutzen, muss die Kosten aber selbst tragen. Für Fragen zum Angebot und der Finanzierung steht Heidrun Bloch jederzeit zur Verfügung. Sie komme auch gerne zu Interessierten nach Haus, betont sie. Die Netzwerkkoordinatorin ist dienstags bis donnerstags in ihrem Rehdener Büro unter Telefon 05446/90221 und jederzeit unter der Handynummer 0175/2686704 erreichbar.