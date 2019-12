Gefahrstoff-Einsatz in Barver

Einbrecher wollen Spuren verwischen

+ In Chemikalien-Schutzanzügen betraten Feuerwehrleute am Montagabend eine Wohnung in Barver. Foto: Feuerwehr

Barver – Großer Feuerwehreinsatz am Montagabend in Barver an der Sulinger Straße. Es ging um mögliche Gefahrstoffe, die Einbrecher in einem Gebäude hinterlassen hatten.