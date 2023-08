Geburtstagsparty der „Lustigen Bühne“ mit kleiner Spendengala

Von: Simone Brauns-Bömermann

Happy Birthday! Die Lustige Bühne Wetschen mit ihrem Vorsitzenden Karsten Nackenhorst (hinter der „5“) hatte die Mitglieder anlässlich des 50. Geburtstages zu einer Gartenparty eingeladen. © Brauns-Bömermann

Die Lustige Bühne Wetschen feiert ihren 50. Geburtstag und tut Gutes dabei.

Wetschen – Lustig wird es bei der Aufstellung zum Gruppenbild. Es wird geschnattert, bis der grelle Pfiff die Konzentration für das Foto herstellt. Und dann - klick! – sind alle drauf. Und die Lustige Bühne Wetschen, die am Samstag ihren 50. Geburtstag im Garten des 1. Vorsitzenden Karsten Nackenhorst feierte, hat ihr Erinnerungsbild für das Jubiläumsalbum.

„Wir feiern heute nur mit den Mitgliedern“, erklärt Nackenhorst. Denn: Die Spieler und passiven Mitglieder hatten sich bereits im März mit befreundeten Vereinen und Vertretern der Kirchengemeinde zu einer offiziellen Party getroffen.

Die Lustige Bühne Wetschen zählt derzeit rund 70 Mitglieder, davon etwa 15 aktive Spieler. Spiel- und Probenort ist traditionell das Hotel Castendieck in Sankt Hülfe. „Wir freuen uns, dass wir im letzten Jahr zehn neue Mitglieder begrüßen durften, die wir vielleicht demnächst auch auf der Bühne sehen werden“, lobt Nackenhorst die Nachwuchsarbeit. Die Stücke der Bühne sind auf Hochdeutsch, darum liegt die Hürde, Laienspieler zu werden, vielleicht niedriger. Die Bühne pflegt mit Rehden seit vielen Jahren eine gemeinsame Sketchgruppe.

Während der Feier am Samstag erinnern sich die Gäste gerne an die Gründungsmitglieder von 1972: „Ich bin auch dabei mit meiner Frau Erna“, erklärt Karl-Heinz Szubin. Weitere Gründer sind Gerd und Erika Gehlker, Brigitte und Dieter Knochenhauer, Inge und Dieter Hasselmeyer sowie Ilse Köster. Traditionell spielt die Bühne einmal jährlich ein einstudiertes „lustiges“ Stück.

Besondere Gäste begrüßte Nackenhorst am Samstag vor der Gartenparty: „Da wir aus dem Kartenvorverkauf zum Stück ,Wenn´s um die Wurst geht’, das wir wegen Corona nicht aufführen konnten, Eintrittsgelder nicht zurückerstatten mussten, konnten wir drei Spenden ausschütten.“ Dazu eingeladen hatte die Lustige Bühne Vertreter des Tierschutzhofes Dickel, vom Förderverein der Grundschule Wetschen und vom Schützenverein Wetschen für die Kinder- und Jugendarbeit. Jede Institution erhielt 400 Euro für ihre Arbeit. So wurde der Geburtstag auch zu einer kleinen Spendengala. Der Dank der Lustigen Bühne ging an die treuen Zuschauer für das Investment in die drei Projekte.