Gas fließt gen Rehden: Speicher-Füllstand bei 38,63 Prozent

Von: Anke Seidel

Der Gasspeicher in Rehden ist der fünftgrößte in Deutschland und steht dementsprechend oft im Fokus der Aufmerksamkeit. (Archivbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der Gasspeicher in Rehden wird aktuell mit Gas befüllt. Er ist der fünftgrößte Speicher in Deutschland.

Rehden – Während die EU-Staaten die Weichen für einen Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums stellen, fließt weiter Gas in den großen Speicher nach Rehden. 38,63 Prozent beträgt der Füllstand zurzeit, ist am Dienstag, 26. Juli, auf der Internet-Plattform Aggregatet Gas Storage Inventory (AGSI) nachzulesen. Die jüngste Messung stammt vom 24. Juli. Das Arbeitsgasvolumen der Lagermenge in Rehden beträgt demnach 4368 Terawattstunden.

Gemessen an früheren Daten ist der Füllstand im größten Gasspeicher Europas (er verfügt mit 3,9 Milliarden Kubikmeter über rund ein Fünftel der gesamten in Deutschland vorhandenen Speicherkapazität) steigend: Am 13. Juli zum Beispiel betrug er 29,95 Prozent. Ein Grund zur Beruhigung ist der steigende Gasvorrat in Rehden aber nicht – ebenso wenig wie der Gesamtspeicherstand in Deutschland, den die Bundesnetzagentur mit 65,9 Prozent angibt. Denn: „Die Gasspeicher werden im Sommer gefüllt, also in den Monaten, in denen wenig geheizt und deshalb wenig Gas verbraucht wird.“

Gasspeicher sollen bis Anfang Dezember zu 90 Prozent gefüllt sein

Die Bundesnetzagentur erläutert: „Am 1. November sind die Füllstände dann ungefähr bei 90 Prozent. Damit die Speicher im kommenden Winter ausreichend befüllt sind, hat der Bundestag ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Demnach müssen die Gasspeicher zum 1. Oktober zu 80 Prozent und zum 1. November zu 90 Prozent befüllt sein. Zum 1. Februar des darauffolgenden Jahres gilt dann wieder eine Mindestfüllmenge von 40 Prozent.“ Davon ist im Augenblick aber nicht auszugehen.

Um die weitere Entwicklung einschätzen zu können, hat die Bundesnetzagentur schon Mitte Juni im sogenannten Gas-Mengengerüst verschiedene Szenarien untersucht. „Dieses Modell simuliert den bilanziellen Ausgleich von allen Ein- und Ausspeisepunkten im deutschen Erdgasnetz“, heißt es dazu – aber auch: „Regionale Gasmangellagen, wie sie aufgrund technischer Restriktionen des Gasnetzes entstehen könnten, können hier nicht abgebildet werden.“

Das Modell dient dazu, in Szenarien mit unterschiedlichen Konstellationen (zum Beispiel Import- und Exportentwicklung sowie Verbrauchsreduzierung um 20 Prozent) möglichst realistische Prognosen zu berechnen. Ein Gasmangel Mitte Januar 2023 ist demnach nicht auszuschließen: Die Gasspeicher wären im Winter leer. Bis Mitte April könnte ein Gasdefizit von rund 44 Terawattstunden entstehen.