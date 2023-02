Gasspeicher Rehden soll am Freitag wieder in Betrieb gehen

Der Erdgasspeicher in Rehden war seit einem technischen Defekt am Dienstag außer Betrieb. Ab Freitagmorgen soll zumindest aus Ausspeichern wieder möglich sein.

Rehden/Kassel – Der Erdgasspeicher in Rehden war seit einem technischen Defekt am Dienstag außer Betrieb. Nach einer Verpuffung an der Fackel war die Anlage „in einen sicheren Zustand gefahren“ worden, erklärt Astora, die Betreibergesellschaft des Gasspeichers. In ihrer Mitteilung heißt es weiter, dass der Speicher am Freitagmorgen um 6 Uhr, früher als geplant, wieder in Betrieb genommen wird.

Einspeicherung von Gas in Rehden noch nicht wieder möglich ‒ Versorgungssicherheit nicht beeinträchtigt

Die Speicheranlage sei in den vergangenen beiden Tagen von den Mitarbeitern vor Ort und in Kassel in Abstimmung mit den zuständigen Behörden eingehend überprüft worden. Dabei sei der technische Defekt festgestellt worden. Anschließend konnte der Betrieb für die Ausspeicherung wiederhergestellt werden.

Das Einspeichern von Gas sei derzeit noch nicht wieder möglich, allerdings seien die Schäden bekannt, und sie „werden zeitnah repariert“, sodass auch dieser Bereich des Speichers bald wieder in Betrieb gehen soll. Der Vorfall habe weiterhin keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit.