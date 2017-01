Gasspeicher ist erneut Party-Magnet

Silvesterfeier mit DJ Mister Rocket

+ Einen Dresscode gab es zu Silvester im Zelt am Rehdener Gasspeicher zwar nicht, doch schick mit Fliege ins neue Jahr zu starten, ist definitiv nicht verkehrt. J Foto: Menge

Rehden - Eine der größeren Silvesterpartys in der Region fand am Samstagabend am Erdgasspeicher in Rehden statt.

Die Mega-Silvester-Sause im beheizten Festzelt ist schon lange kein Geheimtipp mehr und zog entsprechend viele Leute an. Unter dem Motto „Winter Wonderland“ zog Veranstalter Torsten Korte, alias DJ Mr. Rocket, schon früh die feierwütigen, meist jüngeren Gäste ins Rehdener Gewerbegebiet.

Hoch zufrieden zeigte sich Korte, dass dieses Event von Jahr zu Jahr mehr Besucher anzieht. Mit der richtigen Mischung aus Musik, Unterhaltung und Zeltdeko trifft er genau den Geschmack seiner Gäste.

Unterstützt wurde Korte bei diesem Event, wie auch bei der am kommenden Freitag stattfindenden „Lindenhof Wetschen Revivalparty“ durch sein eingeschworenes Team der Motobikespeeddays in Damme.

vm