Gascade will mehr Druck machen

Von: Melanie Russ

Das Unternehmen Gascade möchte auf einer 5,5 Hektar großen Fläche nördlich der bestehenden Verdichterstation in Rehden drei weitere Verdichter errichten. © Gascade

Das Unternehmen Gascade plant eine Erweiterung seiner Verdichterstation in Rehden. Zu den drei bestehenden Verdichtern sollen drei weitere hinzukommen. Die Planung läuft, Baubeginn soll Mitte 2024 sein.

Rehden – Die Samtgemeinde Rehden beherbergt nicht nur den größten Erdgasspeicher Westeuropas, sie ist auch ein wichtiger Knotenpunkt im Fernleitungsnetz für den Gastransport in Deutschland. Das Unternehmen Gascade betreibt dort eine Verdichterstation, deren Kapazität in den kommenden Jahren in etwa verdoppelt werden soll. Drei neue Verdichter sollen auf einer etwa 5,5 Hektar großen Fläche nördlich des bestehenden Betriebsgeländes am Osterkamp entstehen. Das Planfeststellungsverfahren und die damit verbundene Beteiligung der Öffentlichkeit startet in Kürze. Die geplante Erweiterung ist Teil des Netzentwicklungsplans Gas 2022 bis 2032 und laut Gascade seitens der Bundesnetzagentur als notwendig bestätigt worden. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

„Die Erweiterung der Verdichterstation Rehden ist erforderlich, um Transportkapazitäten für den Fall bereitzustellen, dass an den Flüssiggas-Einspeisepunkten Brunsbüttel und Stade oder Lubmin bei Greifswald nicht ausreichend Gas in die Fernleitungsinfrastruktur eingespeist wird“, erklärt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. „Außerdem stehen durch die Erweiterung in Rehden zusätzliche Einspeisekapazitäten an den Grenzübergangspunkten Eynatten (Belgien) und Bunde (Niederlande) für die Versorgung des deutschen Gasbedarfs mit regasifiziertem LNG – also Flüssiggas – aus unseren Nachbarländern zur Verfügung.“ Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, in Stemwede-Drohne Gasmengen des benachbarten Netzbetreibers Open Grid Europe GmbH in das Transportsystem von Gascade zu übernehmen.

Für den Transport von Gasen ist ein bestimmter Druck erforderlich. Durch die Reibung der Moleküle aneinander und an den Wänden der Leitungen geht während des Transports allerdings Druck verloren. Um ihn wieder zu erhöhen, wird das Gas im Abstand von rund 250 Kilometern in Verdichterstationen komprimiert.

Wie das funktioniert, erklärt Gascade so: In einem Stahlgehäuse drehen sich mehrere auf einer zylinderförmigen Welle angeordnete Schaufelräder mit einer Geschwindigkeit von 3600 bis 10300 Umdrehungen pro Minute. Die Gasmoleküle werden dadurch nach außen geschleudert und zusammengepresst. Durch die Komprimierung verringert sich das Volumen des Gases, und es kann mehr durch die Leitungen transportiert werden. Verdichterstationen seien somit ein wichtiger Bestandteil – wenn nicht sogar das Herzstück – jedes komplexen Pipeline-Systems, erklärt die Gascade-Sprecherin. Und Rehden gehöre zu den Herzstücken.

In Rehden treffen die fünf wichtigsten Gasleitungen Deutschlands zusammen: NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung), RHG (Rehden – Hamburg – Anbindungsleitung), MIDAL Mitte und Nord (Mitte-Deutschland-Anbindungsleitung), NOWAL (Nord-West-Anbindungsleitung) und das NOWEGA-Leitungsnetz. Dort befindet sich auch der größte Pipeline-Knotenpunkt von Gascade. Aktuell arbeiten in Rehden ein gasbetriebener und zwei elektrisch betriebene Verdichter. Laut Unternehmen können pro Stunde bis zu 3,6 Millionen Kubikmeter Gas durch die Anlage strömen und in jede Richtung weiter bewegt werden.

Zuletzt wurde die Anlage 2018 von zwei auf drei Verdichter vergrößert, jetzt sollen drei weitere elektrisch betriebene Verdichter mit einer Gesamtleistung von 42 bis 45 Megawatt folgen. Die Planung, Erstellung eines Umweltgutachtens und Antragsbearbeitung laufen laut Gascade bereits seit Ende 2022, ebenso wie die Vorgespräche mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, dem Landkreis Diepholz und den Stadtwerken Huntetal.

Das Planfeststellungsverfahren mit der öffentlichen Auslegung der Unterlagen soll in diesem Monat starten und bis Mitte 2024 abgeschlossen werden. Direkt im Anschluss sollen die Errichtung einer neuen Verdichterhalle und eines Anbaus am bestehenden Bürogebäude beginnen. Die Inbetriebnahme der Verdichter ist für Ende 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung aller Bauarbeiten ist für Ende 2028 geplant.

Fernleitungsnetz Deutschland Die FNB Gas, Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas, organisiert den Gastransport in Deutschland. Sie koordiniert den fachlichen Austausch der Mitglieder, vertritt Positionen der Fernleitungsnetzbetreiber und ist Ansprechpartner für Politik und Öffentlichkeit. Die deutschen Fernleitungsnetze umfassen circa 40 000 Kilometer. Durch die Rohre mit Durchmessern bis zu 140 Zentimetern werden Gasmengen mit einem Druck von bis zu 100 bar transportiert. Verdichterstationen in Abständen von 100 bis 250 Kilometern sorgen dafür, dass der Druck über weite Entfernungen stabil bleibt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber nehmen das Gas an einem Eintrittsort an der deutschen Grenze entgegen. Dies kann ein Grenzübergangspunkt an der Grenze zwischen Deutschland und Polen oder den Niederlanden sein. Von dort wird das Gas ins deutsche Transportnetz eingespeist und durch unterirdische Rohrleitungen transportiert.

Laut FNB Gas unterscheidet sich das deutsche Gastransportnetz aus historischen Gründen strukturell von anderen europäischen Transportnetzen. Die Netze seien nicht primär staatlich organisiert worden, sondern über viele Jahrzehnte regional privatwirtschaftlich zusammengewachsen. Demnach organisieren derzeit 16 Fernleitungsnetzbetreiber den Gastransport in Deutschland. In Österreich seien es sieben Betreiber, in Frankreich zwei sowie in den Niederlanden und Großbritannien jeweils nur einer.