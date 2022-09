Fußball-Sammlerstück kommt bei der Dorfauktion unter den Hammer

Von: Melanie Russ

Sammlerstück für Bayern-Fans: Dr. Andreas Schlüsche (l.) und Jens Grill (r.) überreichten Auktionator Andreas Hüsker ein ganz besonderes Exponat für die Dorfauktion. © Russ, Melanie

Das dürfte die Herzen von Bayern-Fans höher schlagen lassen: Bei der Dorfauktion auf dem Rehdener Herbstmarkt wird ein Fußball aus der Partie Bayern München gegen Eintracht Braunschweig vom letzten Spieltag der Saison 1979/80 mit den Unterschriften der damaligen Bayern-Spieler versteigert.

Rehden – Bayern-München-Fans, die eine Schwäche für Nostalgie haben, sollten die Dorfauktion am Sonntag, 2. Oktober, beim Rehdener Herbstmarkt auf keinen Fall verpassen. Denn als Highlight soll ein Fußball mit den Unterschriften der kompletten Bayern-Mannschaft von 1980 unter den Hammer kommen. Dr. Andreas Schlüsche und Jens Grill überreichten ihn in dieser Woche im Namen des Lions Clubs Grafschaft Diepholz als Spende an den Auktionator Andreas Hüsker.

„Es wäre natürlich schön, wenn er eine hohe Summe einbringt“, hofft Jens Grill. „Sowas kriegt man auf dem Land nicht oft geboten“, ist Andreas Schlüsche zuversichtlich, dass sich ein Bayern-Fan findet, der 200 Euro oder mehr für einen guten Zweck – die Jugendarbeit in der Samtgemeinde Rehden – bietet. Denn so viel sollte das Sammlerstück schon einbringen.

Der weiß-rote Lederball stammt laut Lions Club aus der Partie FC Bayern gegen Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 1979/80 (31. Mai 1980), die die Bayern mit 2:1 gewannen und damit ihre fünfte Meisterschaft perfekt machten. Zur Startelf gehörten Walter Junghans, Klaus Augenthaler, Udo Horsmann, Kurt Niedermayer, Hans Weiner, Paul Breitner, Wolfgang Dremmler, Bernd Dürnberger, Dieter Hoeneß, Norbert Janzon und Karl-Heinz Rummenigge. Trainer war Pal Csernai.

Die Dorfauktion beginnt am Sonntag gegen 11 Uhr im Festzelt. Auktionator „Hü“ verspricht, dass der Fußball nicht das einzige Highlight ist. Unter anderem wartet ein Fahrrad auf einen neuen Besitzer. Und natürlich sind auch wieder einige Kuriositäten dabei, die „Hü“ den Männern und Frauen im Publikum geschickt „unterjubeln“ wird.