Frisches Gemüse direkt vom Hof Mackenstedt

Julian, Nicolai und Diane Mackenstedt aus Rehden starten ein Market-Gardening-Projekt und wollen ab Mai „Mackenstedts Gemüse“ anbieten.

Rehden – Die ersten feinen Salatsprösslinge stecken schon ihr Köpfe aus der Erde. Im Anzuchtraum haben sie’s noch gemütlich warm, doch bald geht es raus in den Folientunnel, in dem die Beete schon vorbereitet sind. Die kleinen Pflanzen sind die zarten Anfänge eines Market-Gardening-Projekts, das die Brüder Nikolai und Julian Mackenstedt mit Unterstützung ihrer Mutter Diane auf dem landwirtschaftlichen Hof ihres Vaters an der Siebenhäuser Straße in Rehden gestartet haben. Ab Mai soll „Mackenstedts Gemüse“ geerntet werden.

Bis Oktober wollen sie wöchentlich mindestens 30 Kisten Gemüse direkt vom Hof verkaufen. „An jedem Freitag ist Abholtag, das Gemüse wird morgens frisch geerntet“, erklärt Nicolai Mackenstedt. Um Planungssicherheit zu haben, müssen sich die Kunden verpflichten, die Gemüsekiste eine Saison lang abzunehmen.

Mehr als 30 Sorten wollen die drei anbauen – eigentlich alles, was saisonal in der Region wächst. Diverse Salat-, Zwiebel- und Kohlsorten, Knoblauch, Gurken, Tomaten, Paprika, Zuckermais, Kürbis und Bohnen, zählt Julian Mackenstedt auf. Der gelernte Industriemechaniker hat sich federführend um die technischen Installationen und die Bestellung des Saatguts gekümmert. „Wir haben mit sehr viel Puffer geplant“, verspricht er, dass kein Kunde unverhofft leer ausgehen wird. Alle drei wissen: „Wir werden auch die ein oder andere Niederlage erleben. Wahrscheinlich werden wir bei einigen Sorten nicht so erfolgreich sein.“ Denn Diane und Julian Mackenstedt haben zwar etwas Erfahrung mit dem Gemüseanbau im eigenen Garten, mit dem Market-Gardening-Konzept betreten aber alle drei Neuland.

+ Im Anzuchtraum haben es die jungen Salate und der Schnittlauch kuschelig warm. © Russ

„Was uns am Herzen liegt, ist regenerativ zu arbeiten“, betont Nicolai Mackenstedt. Darum sollen keine Maschinen zum Einsatz kommen, der Boden möglichst ungestört bleiben, damit sich ein reges Bodenleben entwickeln kann. Gedüngt werde vorerst mit hofeigenem Rindermist, mittelfristig solle eigener Kompost hergestellt werden. „Wir verwenden keine chemischen Düngemittel“, so Nicolai Mackenstedt.

Die Idee zu dem Projekt war um Weihnachten herum entstanden, als die Familie beim Kaffeetrinken zusammensaß. „Wir kamen darüber ins Gespräch und haben spontan entschieden: Wir machen es“, erinnert sich Julian Mackenstedt. Der Antrieb, es professionell mit Market Gardening zu versuchen, sei vor allem von Nikolai ausgegangen, ergänzt Diane Mackenstedt. Er habe sich schon oft gefragt, ob es nicht etwas anderes gibt als herkömmliche Landwirtschaft. „Ich habe mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, was ich möchte, und viel hinterfragt“, sagt ihr Sohn, der Landwirtschaft studiert und nach eigener Aussage für sich noch keine abschließende Antwort gefunden hat.

Nachdem die Entscheidung für das Market Gardening gefallen war, fackelten die Brüder nicht lange, kauften gleich im Januar einen Folientunnel, überschlugen, wie groß die Beete sein müssen und wie viel Saatgut sie benötigen. Angebaut wird auf einer 1500 Quadratmeter großen Fläche, die die Brüder von ihrem Vater pachten. Für diese Möglichkeit sind sie sehr dankbar. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man so viel Freiraum bekommt“, so Nikolai Mackenstedt.

Kann das Market Gardening der Anfang von etwas Größerem sein? Das ist noch offen. Potenzial wäre auf den laut Mackenstedt rund hundert Hektar genutzter Fläche jedenfalls vorhanden. Aktuell betreibe der Familienbetrieb Rinderhaltung, die Milchkühe seien in den vergangenen Jahren verkauft worden. Wie sich der Hof langfristig weiterentwickeln werde, sei noch offen. Auch die Hofnachfolge sei noch nicht geklärt. Aber das ist ohnehin Zukunftsmusik. Erstmal starten Julian, Nicolai und Diane Mackenstedt in das Projekt Market Gardening und sammeln Erfahrung.