Frischer Wind für eine alte Mühle

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Martin Läer stellt demnächst die seit 1997 bestehenden Pläne für die Sanierung der Windmühle in Barver der Öffentlichkeit zur Verfügung. Silke Schober war mit dem Sachverständigen Gert Möller vor Ort. © Brauns-Bömermann

Martin Läer möchte einen Verein gründen und seine Turm-Galerie-Holländer-Windmühle in Barver sanieren.

Barver – Sie hat schon bessere Tage gesehen, die „Turm-Galerie-Holländer-Windmühle mit Windrose und Flügeln mit Jalousien“ an der Barnstorfer Straße in Barvers Ortsteil Oldewage. Dass sie überhaupt noch steht, hat sie dem in Hüde lebenden Martin Läer zu verdanken. Er kaufte das Bauwerk Anfang der 1980er-Jahre von Fritz Oldewage und verhinderte den bereits beschlossenen Abriss per Denkmalschutz-Antrag. Warum der studierte Forstwissenschaftler und Lehrbeauftragte für Wald- und Stadtökologie an der Bremer Universität dies tat, beschreibt er kurz: „Ich möchte junge Menschen an alte Technik heranführen. Wo ginge dies besser als in einem technischen Bauwerk wie einer Mühle.“

Am Karsamstag war Betrieb an der Mühle, die bis 1928 Mehl und Öl produzierte und seither stillstand. Martin Läer hatte den renommierten Mühlenbauer Gert Möller aus Melle-Buer zu einer ersten Sichtung eingeladen. Denn der Eigentümer würde die Mühle gerne sanieren.

Im Erdgeschoss der Mühle lässt sich erahnen, welche Kräfte bei Mahlvorgängen auf das gesamte Bauwerk wirkten. Gert Möller (von links), Martin Läer, Silke Schober und Erik Wohlers staunen über das technische Baudenkmal. © Brauns-bömermann

Beide sind Mitglied in der Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen. Läer ist deren erster Vorsitzender, Möller ist Tischlermeister und gilt in Fachkreisen als einer der versiertesten Mühlenkenner. „Ich kenne fast jede Mühle in Ostfriesland und habe zur Sanierung beraten“, so Möller.

In Barver besteht seine Aufgabe in den nächsten Tagen darin, eine grobe Kostenschätzung für die Sanierung der fünf Geschosse mit Mahltechnik für Öl, Graupen und Mehl abzugeben. Beim Termin am Samstag war auch ein sehr junges Gesicht dabei: der 21-jährige Maschinenbaustudent Erik Wohlers aus Lemförde. Er und Läer kennen sich aus der Seglervereinigung (SVH) Hüde. Als Martin Läer von seinen Mühlenrenovierungs-Ideen sprach, wurde er hellhörig. Als angehender Maschinenbauer interessiert ihn die alte Technik, die hochkomplex ist, egal ob in Holz, Eisen oder Stahl. Dass es wieder Renovierungspläne gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass sich in Kürze ein Verein gründen soll, der sich für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes einsetzt.

Die 20 Meter hohe Mühle in Barver mit aus handgefertigten Ziegeln und Muschelkalk gemauerten Wänden und einer ursprünglichen Flügellänge von 21 Metern gehört im Landkreis Diepholz zu den größten Mühlen. Erbaut wurde sie 1865. Einmalig ist die Kombination einer Öl- und Getreidemühle. In Höhe der Galerie befinden sich drei windangetriebene Mahlgänge, auch Peldegang genannt. Im Erdgeschoss findet sich die Ölmühle mit Kollergang und einem Ofen zum Erwärmen der Ölsaaten.

1988 ließ Martin Läer die große Flügelwelle erneuern. Dazu suchte er in ganz Deutschland nach einer gerade gewachsenen Eiche mit dem richtigen Durchmesser. © Brauns-Bömermann

Martin Läer ist fasziniert von der Technik und von dem, was erhalten ist. Der Eigentümer hatte nach eigener Aussage schon in den 1980er-Jahren einen sechsstelligen Betrag in den Erhalt der Mühle gesteckt. „Wir haben handgeformte Steine aus Donstorf verbaut, die Eichendecken ersetzt und Türen und Fenster erneuert“, zählt er auf. Im Innern sind bereits viele Kostbarkeiten nach alten holländischen und deutschen Mühlenbüchern rekonstruiert.

„Pläne mit Ansichten und Schnitten der kombinierten Mahl-, Graupen- und Ölmühle habe ich 1997 erstellen lassen. Die wollen wir der Öffentlichkeit so schnell wie möglich vorstellen und die Menschen dafür gewinnen, im Verein tätig zu werden“, so der Eigentümer. Er entschied sich bewusst gegen einen Weiterverkauf der Mühle, wie er sagt. Es habe Kaufinteressierten gegeben, die aber eine Mühle rein zu Wohnzwecken gesucht hätten. Läer ist es dagegen wichtig, die alte Technik zu erhalten und den Menschen zu zeigen.

Der Unternehmer für Bio-Lebensmittel hat 28 Jahre in der „Wassermühle Nettetal“ bei Osnabrück gelebt und mahlte dort Mehl für Biobäckereien im Umkreis. Neben der imposanten Mühle in Barver hat auch das dem Abriss freigegebene alte Backhaus aus Barver einen adäquaten Platz gefunden.