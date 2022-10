Frisch lackiert und ungeföhnt: Landesvogelschau in Rehden besticht mit Farbe und Gesang

Von: Simone Brauns-Bömermann

Mit rund 1 500 Vögeln gilt die Landesvogelschau in Rehden als die größte überregionale Ausstellung Deutschlands. © Brauns-Bömermann, Simone

Die Landesvogelschau der „Ornis“ in Rehden besticht mit Farbe und Gesang. Einige von der Jury ausgezeichnete Preisträger kommen aus der Region.

Rehden – Es piepste und fiepste um die Wette am Wochenende in der Dreifeldsporthalle in Rehden. Die Farbenpracht berauschte nicht nur die Landesrichter der 62. Landesvogelschau, sondern auch die Besucher. Von den etwa 1 550 gemeldeten gefiederten Tieren wurden rund 1 500 eingeliefert, sagt Bernd Kruse, Vorsitzender des Vereins für Vogelzucht und -schutz „Ornis“ Diepholz. „Einige Melder kamen wegen Corona nicht“, erklärt er. Das beeinflusste die Premiere in Rehden allerdings nicht. Das Gezwitscher lockte viele Fach- und Spontanbesucher in die Halle. Die „Ornis“ sind ordentlich stolz darauf, dass die Schau dieses Mal in Rehden über die Bühne ging. Denn: Sie Ausstellung gilt als die größte überregionale Vogelschau in Deutschland. Kruse: „Sogar Bayern ist kleiner mit gemeldeten 800 Zuchtvögeln.“

Der Vorsitzende schaut am Samstag zufrieden in die Sporthalle, findet, dass die Tombola gut läuft, die Besucher konzentriert durch die Gänge gehen und sich vom Gesang der gefiederten Schönheiten und ihrem Anblick bezaubern lassen. Das von den Mitgliedern organisierte Café läuft gut und ergänzt die Vogelschau.

Das Café ist eingerahmt durch die großen Volieren, die der Verein von den Zuchtvereinen der Region leihen konnte. Die Mitglieder „möblierten“ sie sehr unterschiedlich. Auch dort war das Richterteam um Maik Lindhorst aus Eickeloh im Heidekreis unterwegs und prämierte.

Wie durchgeschüttelt und nicht gekämmt: Das ist bei dieser Vogelart genau so gewollt, berichtet Züchter Kai Randermann. © Simone Brauns-Bömermann

Am Samstag konnten sich die Besucher bereits über die Sieger informieren: An den genormten (auf die Vogelgröße bezogenen) Käfigen, die immer gut mit Wasser und Futter ausgestattet sind, hängen Siegerrosetten in allen Farben, wie die Vogelrassen. Das Augenmerk bei der Kürung der zehn Richter lag auf verschiedenen Eigenschaften der Tiere: Federkleid, Farbgebung und die Ausbildung typischer Merkmale gehörten dazu.

Aus den mehr 100 Vogelarten kristallisierten sich Sieger aus der Region heraus: Jörg Köster aus Wetscherhardt siegte bei den Großsittichen, Günter Tödtemann aus Wagenfeld spielte eine beste Gesamtleistung bei den Exoten ein. Stefan Müller aus Barenburg holte sich den Gruppensieg für seine Farbkanaren in Rot. Kai Randermann aus Marl (Mitglied bei den „Ornis“) wurde Landessieger mit einem Farbenwellensittich in Blau und Weiß.

David und Alicia waren Besucher, fanden die Schau insgesamt gut, bis auf die Größe der Käfige. Sie waren nach ihrer Ansicht etwas zu klein. © Brauns-Bömermann, Simone

Ganz besonders war eine Gruppe Vögel, die schienen, als wäre eine Katze oder ein Föhn hinter ihnen her gewesen: Die zerzausten kleinen Kollegen sahen wie durchgeschüttelt und noch nicht glatt gekämmt aus. „Das ist gewollt“ bestätigt Kai Randermann, der bekannt ist für seine Liebe zur Vogelzucht. Besonders schön war auch die Ecke mit den europäischen Waldvögeln– darunter Grünfink, Stieglitz und Zeisig.

Auch warum Nistkästen im Garten so wichtig sind für Meisen, erklären die Vogelfreunde: „Blau- und Kohlmeisen fressen die jungen Raupen des Eichenprozessionsspinners, der den Eichen und Menschen zu schaffen macht“. Ein guter Ansatz, die Schwemme der Raupen mit einem natürlichen Fressfeind zu dezimieren.

Nach der Landesvogelschau wollen alle das Ganze noch einmal gemütlich angehen: „Wir werden mit den Ausstellern in den Ratsstuben anstoßen“, verrät Bernd Kruse. Denn die Organisation des Events war kräfte- und nervenzehrend. Nach 1974 und 1978 hatten die „Ornis“ ihre dritte Landesvogelschau in der Region ausgerichtet.