Freigelände soll besser gestaltet werden

Mehr als 20.000 Besucher strömten im vergangenen Jahr an den drei Tagen zum Herbstmarkt in Rehden.

Rehden - Mit Bernd Tinnemeyer als Vorsitzendem, Claudia Meyer als seine Stellvertreterin sowie den Mitgliedern Leonel Gaspar Dias, Armin Lührs und Hans-Hermann Wegener traf sich der Marktausschuss der Gemeinde Rehden am Mittwochabend in komplett neuer Besetzung zu seiner konstituierenden Sitzung im Rathaus.

Marktmeister Bernd Hardemann nutzte diesen Umstand dazu, noch einmal näher auf die Großveranstaltung im Herbst 2016 einzugehen. Der Besuch mit mehr als 20.000 Gästen – gut verteilt auf die drei Tage – sei sehr erfreulich gewesen. Zufriedene Besucher und zufriedene Aussteller seien das Ergebnis gewesen. Ein dickes Lob hatte Hardemann für die gute Zusammenarbeit und die gute Unterstützung aller Beteiligten parat.

Allerdings wartete er auch mit einigen Verbesserungsvorschlägen auf. So solle das Freigelände künftig besser gestaltet werden. Dazu zähle unter anderem die Abschottung der Toilettenanlagen. Im Internet sollen die Öffnungszeiten klarer dargestellt werden und die Feuerwehrzufahrten auf dem Marktgelände sollen besser freigehalten werden, wenn nötig durch Einsatzkräfte.

Dem Wunsch nach einer WLAN-Anbindung stand Hardemann skeptisch gegenüber, nicht nur wegen der damit verbundenen Kosten. Verbessert werden soll auch die Wegweisung zum Marktgelände. Laut Marktmeister muss an einigen Stellen neuer Teppich verlegt werden. In diesem Punkt waren sich alle Ausschussmitglieder einig: „Der Teppich macht viel aus.“

Dorfauktion großer Erfolg

Ein guter Auktionator Andreas Hüsker und gute Gegenstände hätten zum großartigen Ergebnis der 14. Dorfauktion geführt. Alle 52 Gegenstände seien an den Mann beziehungsweise zu Frau gebracht worden mit einem Rekorderlös von 2 271 Euro für die Jugendarbeit in der Samtgemeinde. In den zurückliegenden 14 Jahren seien auf diese Weise fast 20.000 Euro zusammengekommen, freute sich Hardemann.

Im Zusammenhang mit dem Markt verwies Hardemann auf ein Kostendefizit von 25.000 Euro. „Dies betrifft aber nicht nur den Markt, sondern auch den gesamten Marktplatz mit dessen Unterhaltung“, schränkte er ein. Mit dieser Summe sei im Vorfeld kalkuliert worden. „Aber ich habe nicht mit dieser Höhe gerechnet“, räumte Hardemann ein. Für den kommenden Markt vom 6. bis 8. Oktober kalkuliert er mit einem Minus von 29.900 Euro.

Markt fördert heimische Wirtschaft

Einig waren sich die Anwesenden darin: Der Markt fördert das Image der heimischen Wirtschaft und das der Gemeinde Rehden sowie der Samtgemeinde generell.

Bernd Hardemann wagte auch schon einen Blick auf das Programm des kommenden Marktes. Ein Fragezeichen steht laut Festwirt Manfred Koch noch hinter den Abendveranstaltungen. „Der Besuch beim Oktoberfest war 2016 bescheiden“, räumte Koch in der Sitzung ein. Dennoch wolle er es an einem der Abende wieder mit einem Oktoberfest versuchen. „Dafür wollen wir verstärkt in die Werbung gehen“, fügte er hinzu. Das übrige Programm mit Eröffnung, Seniorennachmittag, Marktgottesdienst, Dorfauktion, Modenschau, Gewerbeschau und Vergnügungsmarkt orientiert sich an den Vorjahren.

Für die Kinder gibt es einen Malwettbewerb und einen Ballonflugwettbewerb. Der Schützenverein Rehden veranstaltet ein Jugendpokalschießen sowie eine Sachpreisverlosung.

