Samtgemeinde Rehden investiert 1,56 Millionen Euro in Kinderbetreuung

Rehden - Die Samtgemeinde Rehden wird 2019 wieder einen stattlichen Betrag ihres Haushalts in die Betreuung der Kleinsten in Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern investieren. 1,56 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. 2018 waren noch 1,11 Millionen Euro veranschlagt worden.

Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die für August geplante Inbetriebnahme der Kita in der ehemaligen Grundschule Barver zurückzuführen. 2019 sind dafür 55. 800 Euro vorgesehen, ab 2020 jährlich rund 111 .800 Euro. Ohne sie, so erläuterte Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch am Donnerstagabend in der Sitzung des Jugendausschusses, hätte die Samtgemeinde Probleme gehabt, ausreichend Betreuungsplätze bereitzuhalten.

In den beiden vorhandenen Kitas in Rehden und Hemsloh stehen laut Bloch 162 Kindergarten- und 48 Krippenplätze (Platzsharing) zur Verfügung. Beide Einrichtungen seien regelmäßig voll ausgelastet. Durch die Kita in Barver kommen zum 1. August 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze hinzu. Dort gibt es laut Bloch für den Kindergarten derzeit 14 Interessenten, für die Krippe sieben. Die Anmeldefrist ist allerdings noch nicht abgelaufen.

Dank der Einrichtung in Barver stehen ab Sommer für 70 Prozent der 118 Mädchen und Jungen bis drei Jahre Krippenplätze zur Verfügung. Aktuell beträgt die Versorgungsquote 58 Prozent.

Erschwert wird die Kalkulation der Samtgemeinde dadurch, dass Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, die Einschulung um ein Jahr verschieben können. Für sie müssen ebenfalls Plätze freigehalten werden. 2019 trifft diese Wahlmöglichkeit auf 13 Kinder zu.

„Die Entscheidung, die ehemalige Grundschule zu einer Kita umzubauen, war daher ein Schritt in die richtige Richtung und führt zu einer allgemeinen Entlastung bei der Vergabe der Betreuungsplätze“, betonte Bloch.

Ergänzend stehen in der Samtgemeinde sechs Tagesmütter zur Verfügung, eine weitere befindet sich in der Ausbildung. Sie betreuen derzeit insgesamt 26 Kinder, vier Plätze sind dort noch frei. Die Samtgemeinde suche weitere Tagesmütter, Interessierte könnten sich bei der Verwaltung melden, so Bloch.

Für den Umbau der ehemaligen Grundschule in eine Kindertageseinrichtung mit angegliederter Seniorenbetreuung plant die Verwaltung in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 400. 000 Euro ein. Sie geht davon aus, dass sie dafür Zuschüsse in Höhe von 214 .000 Euro erhält..

Der Jugendausschuss erteilte der Finanzplanung im Bereich Kindertageseinrichtungen einmütig seine Zustimmung. Das letzte Wort hat am Donnerstag, 31. Januar, der Samtgemeinderat, der dann den Gesamthaushalt verabschieden soll.

mer

Rubriklistenbild: © dpa