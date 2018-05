Weg frei für neue Bauvorhaben

Klarstellungssatzung soll Wachstum in Rodemühlen ermöglichen

+ Im Bereich der Kreuzung Böschenmühle und Rodemühlener Straße bestehen einige Baulücken, die dank einer neuen Klarstellungssatzung nun gefüllt werden können. - Foto: Russ

Hemsloh - Wachstum in allen Mitgliedsgemeinden und nicht nur im Kernbereich ist das erklärte Ziel der Samtgemeinde Rehden. Das gilt auch für die Gemeinde Hemsloh. Um dort im Bereich Rodemühlen eine weitere Wohnbauentwicklung zu ermöglichen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend eine sogenannte Klarstellungssatzung beschlossen.