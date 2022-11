Folgenschwerer Arbeitsunfall im Sägewerk

+ © Jansen Vor dem Amtsgericht Diepholz soll geklärt werden, wer die Verantwortung für einen schweren Arbeitsunfall in einem Sägewerk trägt. © Jansen

Ein Mitarbeiter des Sägewerks in Dickel musste nach einem schweren Arbeitsunfall an beiden Beinen amputiert werden. Vor dem Amtsgericht Diepholz soll die Frage geklärt werden, inwiefern der Arbeitgeber eine Mitverantwortung trägt.

Dickel/Diepholz – Vor dem Amtsgericht in Diepholz sollte die Frage geklärt werden, inwiefern der Inhaber des Sägewerkes in Dickel eine Mitverantwortung an dem schweren Arbeitsunfall trägt, bei dem ein Mitarbeiter am 9. Februar 2022 mit beiden Beinen in die Walzen einer Maschine geraten war.

Die Staatsanwaltschaft Verden hatte auf Grundlage vorliegender Gutachten ein strafbares Verhalten des 61-jährigen Angeklagten erkannt, weil dieser keine ausreichenden Maßnahmen getroffen haben soll, um einen Unfall dieser Art zu verhindern. Sie sah damit den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung als erfüllt an.

Zum Arbeitsende des 9. Februar erhielt ein langjähriger, mit sämtlichen Arbeitsabläufen des Sägewerks vertrauter Mitarbeiter den Auftrag, an einer Maschine Wartungsarbeiten durchzuführen und Sägeblätter zu wechseln. Diese Arbeiten führte er alleine aus. Wenig später hörte ein jetzt als Zeuge gehörter Beschäftigter laute Hilferufe und eilte herbei.

Er musste feststellen, dass sein Kollege mit beiden Beinen in die Walzen der noch laufenden Maschine geraten war. Er stellte diese sofort ab, befreite den Verletzten aus der lebensgefährlichen Lage und leistete Erste Hilfe. Die Verletzungen des Mannes waren jedoch so schwer, dass sie später zu Amputationen an beiden Beinen führten.

Der Verletzte selbst konnte beim Gerichtstermin nicht gehört werden, da er wegen der Unfallfolgen kurzfristig nicht reisefähig war. Fest steht aufgrund von Zeugenaussagen und der Auswertung von Videoaufnahmen allerdings, dass der Verletzte zum Zeitpunkt des Unfalls seinen Gehörschutz trug und die Maschine eingeschaltet hatte. Weshalb er dann von einer Bohle, auf die er sich zur Ausführung der Arbeiten gestellt hatte, in das darunter liegende Walzenwerk geraten war, ließ sich jedoch nicht klären.

Alle Prozessbeteiligten werteten das Verhalten des Verletzten so, dass dieser damit zum Zustandekommen des Unfalls einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet hatte. Auf keinen Fall hätte der Mann bei laufendem Betrieb Arbeiten an der Maschine durchführen dürfen, hieß es.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an den Inhaber des Sägewerkes bestand darin, dass dieser keine baulichen Maßnahmen getroffen hatte, die in jedem Fall das Hineingeraten in laufende Maschinenteile verhindert hätten. Dabei stützte sich die Staatsanwältin auf ein Gutachten, dass von der eingeschalteten Berufsgenossenschaft in Auftrag gegeben worden war. Weiter lag der Bericht der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen des Sägewerkes vor, dessen Hinweise aber nur beratenden Charakter hatten.

Eine eindeutige Klärung, ob die Maschine den aktuellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen entsprach, konnte auch die Vernehmung der als sachverständige Zeugin geladenen Ingenieurin der Berufsgenossenschaft nicht erbringen. Sie wies jedoch mehrfach darauf hin, dass für den sicheren Betrieb letztendlich der Arbeitgeber verantwortlich ist.

Der Verteidiger legte weitere Gutachten vor, aus denen hervorgehen sollte, dass ein alleiniges Verschulden des Verletzten vorliegt. Sein Mandant habe über die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen hinaus sogar weitere Abschaltmechanismen angebracht, die der Verletzte jedoch nicht genutzt habe. Die Maschine werde seit 1993 beanstandungsfrei im Sägewerk betrieben.

Mit einer sich anbahnenden Einstellung des Verfahrens zeigte sich die Anklagevertreterin nicht einverstanden. Hier gehe es um das Schicksal eines Menschen, der schwerstverletzt worden sei. Das vorliegende Ermittlungsergebnis sei nicht ausreichend, um die Frage zu klären, ob der Inhaber des Sägewerkes nicht doch in einer strafrechtlich relevanten Weise Versäumnisse begangen habe. Dazu bedürfe es eines klaren, aussagekräftigen Gutachtens.

Der vorsitzende Richter setzte daraufhin das Verfahren aus. Er betonte, dass leider das Schicksal des verletzten Arbeiters und sein lebenslanges Leid bei der Erörterung der meist technischen Fragen in der Sitzung zu kurz gekommen seien. agu