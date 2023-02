Rehdener Feuerwehren hatten so viele Einsätze wie noch nie

Von: Melanie Russ

Ein engagiertes Team für alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Rehden (v.l.): stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin Corinna Buck, Gemeindejugendfeuerwehrwartin Tanja Rempe, Gemeindebrandmeister Michael Mangels und sein Stellvertreter Henning Schmidt. © Russ

Die sechs Feuerwehren der Samtgemeinde Rehden rücken im vergangenen Jahr 137 Mal aus ‒ so oft wie nach Gemeindebrandmeister Michael Mangels‘ Erinnerung noch nie. Vor allem die Februar-Stürme trieben die Statistik in die Höhe.

Rehden – Die hundert Tage sind noch nicht ganz rum, aber Rehdens Gemeindebrandmeister Michael Mangels hat sich schon gut eingelebt in seinem neuen Job und gemerkt: „Es ist schon ein bisschen mehr Arbeit.“ Jede Menge digitaler Papierkram, viele Absprachen und Termine halten ihn auf Trab. Wirklich überrascht hat ihn das natürlich nicht, schließlich hatte er als bisheriger Stellvertreter schon Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Gemeindebrandmeisters.

Auch seine 221 aktiven Kameraden in den sechs Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Rehden hatten gut zu tun. Zu 137 Einsätzen, also im Schnitt an jedem dritten Tag, rückten sie 2022 aus – so häufig, wie nach Mangels’ Erinnerung noch nie. Im Vorjahr waren es unter 100 Einsätze gewesen.

Zwei Aspekte waren es vor allem, die die Statistik in die Höhe getrieben haben. Zum einen verbrachten die Feuerwehrleute viele Stunden damit, die Schäden der schweren Stürme im Februar zu beseitigen, die unzählige Bäume entwurzelt hatten. Zum anderen rückten sie zu zahlreichen ausgelösten Brandmeldeanlagen – vor allem in Rehden und Barver – aus. Ursache für die Auslösung waren in der Regel ein sensibel eingestellter Brandmelder, starker Qualm beim Kochen und Ähnliches, umgangssprachlich also Fehlalarme. Das ist zwar ärgerlich, weil es Zeit und Geld kostet und auch die Arbeitgeber belastet, die die Feuerwehrleute freistellen. „Aber damit muss man leben“, sagt Michael Mangels ganz pragmatisch. Denn ohne die im Ernstfall Leben rettenden Brandmeldeanlagen geht es nicht.

Besonders in Erinnerung blieben der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Rehden kurz vor Weihnachten und der Brand eines Traktors am Moordamm in Hemsloh im September. „Gut, dass die ersten Einsatzkräfte so schnell vor Ort waren“, sagt Mangels. Sonst hätte sich das kleine Feuer zu einem Moorbrand entwickeln können.

Neben Einsätzen und Ausbildungen beschäftigte das Kommando 2022 vor allem die Planung für das neue Gerätehaus in Rehden. Eine Arbeitsgruppe habe sich damit befasst und ihre Überlegungen inzwischen abgeschlossen, so Mangels. Jetzt muss der Samtgemeinderat über die Umsetzung entscheiden.

Außerdem steht die Beschaffung von zwei Fahrzeugen für die Ortsfeuerwehren Barver und Hemsloh an. Mit deren Ausstattung wird sich das Kommando in diesem Jahr befassen, in der Hoffnung, dass die Bestellung noch 2023 rausgeht. Denn die Lieferzeit beträgt aktuell um die zwei Jahre. Auch darüber wird der Samtgemeinderat entscheiden.

Wie bei den Behörden – allen voran dem Landkreis Diepholz – ist das Thema Katastrophenschutz auch bei der Rehdener Feuerwehr wieder stärker in den Fokus gerückt. „Die Feuerwehr ist im Katastrophenfall abgesichert“, betont Michael Mangels und meint damit sowohl die Stromversorgung über Notaggregate und Wasserversorgung durch die Stadtwerke Huntetal als auch die Verfügbarkeit von Treibstoff.

Etwas, mit dem sich die ehrenamtlichen Feuerwehrleute erfreulicherweise nicht auseinandersetzen mussten, waren Anfeindungen und Angriffe, wie sie ihre Kollegen in größeren Städten immer wieder erleben. Was da geschehe, sei unglaublich, sagt Mangels. „Aber wir haben damit keine Probleme.“ In Städten sei die Hemmschwelle wahrscheinlich niedriger als hier auf dem Land, wo man sich kenne, vermutet er.

Im Terminkalender der Gemeindefeuerwehr stehen 2023 zwei große Veranstaltungen: die Gemeindewettbewerbe in Rehden am 12. Mai und das vom 6. bis 16. Juli geplante Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Weyhe. Bei beiden werden die Jugendfeuerwehren Rehden und Barver dabei sein. Vor allem die Vorfreude auf das Kreiszeltlager – dem ersten seit der Veranstaltung in Barver 2019 – ist groß, weiß Gemeindefeuerwehrwartin Tanja Rempe. Zwar war das eigene Mini-Zeltlager in Barver 2022 gelungen. „Die Kinder waren sehr zufrieden. Und die Eltern haben wieder super mitgemacht“, lobt Rempe. Aber das gleiche ist es eben nicht.

In der Nachwuchsabteilung in Rehden sind aktuell 41 Jugendliche aktiv, in Barver 26. Wie Rempe betont, machen sie viel mehr, als spielerisch die Grundzüge des Feuerwehr-Handwerks zu lernen. Sport steht mit Volleyball, Völkerball oder Indiaca hoch im Kurs, ebenso die Vorbereitung auf den jährlichen Bunten Abend mit Theater und Unterhaltung. „Viele finden an der Jugendfeuerwehr gut, dass sie so vielseitig ist“, weiß Rempe.

Bei den ganz Kleinen ist das Interesse so groß, dass es sogar eine Warteliste gibt. Laut der stellvertretenden Kinderfeuerwehrwartin Corinna Buck treffen sich aktuell 60 Kinder in drei Gruppen einmal im Monat. Ein Highlight ist immer das Kinderfest im Sommer – zuletzt in Hemsloh mit 100 Leuten. Ansonsten stehen immer wieder Aktionen an. So durften die Kinder 2022 mit einem großen Feuerwehrfahrzeug per Leitung Wasser aus der Graft pumpen. „Das war ein riesen Spaß“, erinnert sich Corinna Buck.

In diesem Jahr steht unter anderem ein Besuch der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck an. Dort werden die Mädchen und Jungen durch die Atemschutzstrecke laufen, in der die aktiven Feuerwehrleute Einsätze in verrauchter Umgebung trainieren. Bei den Kleinen bleibt der Rauch natürlich aus.

Von der guten Jugendarbeit profitieren auch die Großen. „Die Übergabe in die aktive Feuerwehr klappt sehr gut“, so Tanja Rempe. Michael Mangels bewertet die personelle Entwicklung in der Feuerwehr insgesamt eher positiv. „Im Moment haben wir wieder mehr Zulauf.“ Aber natürlich dürfen es immer mehr sein. „Die kleinen Orte haben mehr zu kämpfen“, ergänzt sein Stellvertreter Henning Schmidt. Die jungen Leute zögen weg, tagsüber arbeiteten viele außerhalb, nennt er zwei Gründe. Besonders wichtig ist ihm zu erwähnen: „Ohne die Unterstützung der Familie läuft gar nichts.“ Das gilt vor allem auch für das Feuerwehrkommando. Häufig sei man zwei- bis dreimal in der Woche unterwegs – und dann ist der Papierkram noch nicht erledigt.

Chef Michael Mangels ist voll des Lobes: „Die Kameraden in den sechs Ortsfeuerwehren sind ein tolles Team. Man kann sich immer auf sie verlassen.“ Das gilt übrigens auch für die Altersabteilung, deren Mitglieder immer zur Verfügung stehen, wenn bei Veranstaltungen ein paar helfende Hände gebraucht werden.