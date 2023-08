Rauchgasdurchzündung bei Garagenbrand in Wetschen

+ © Feuerwehr Samtgemeinde Rehden Bei einem Garagenbrand in Wetschen kam es am Samstag zu einer Rauchgasentzündung. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. © Feuerwehr Samtgemeinde Rehden

Einsatzkräfte der Feuerwehren Wetschen und Rehden verhindern Wohnhausbrand nach Rauchgasdurchzündung in Wetschen. Der Schaden an der Garage wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Wetschen – Zu einer Rauchgasdurchzündung kam es im Zuge eines Feuerwehreinsatzes am Samstagnachmittag in Wetschen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden zu einer „Rauchentwicklung in einer Garage“ im Sonnenblumenweg alarmiert. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen Brand eines Photovoltaik-Speichers fest. Im Zuge der Löscharbeiten kam es laut Angaben der Feuerwehr dann zu einer schweren Rauchgasdurchzündung.

Gegen 15.45 Uhr bemerkte der Anwohner eines Einfamilienhaus eine Rauchentwicklung in seiner Garage und setzte umgehend einen Notruf ab. Die alarmierten Kräfte aus Wetschen und Rehden gingen laut Einsatzbericht unter schwerem Atemschutz über den Hintereingang der Garage zur Brandbekämpfung vor. Kurz nach Beginn der ersten Löschmaßnahmen kam es demnach zu einer massiven Rauchgasdurchzündung. Bei dieser wurde sowohl die Außenwand als auch die Innenwand der Garage schwer beschädigt – die Innenwand stürzte größtenteils ein. Verletzt wurde laut Angaben der Feuerwehr bei dem Vorfall niemand.

Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus konnte verhindert werden

Mehrere Gasflaschen mussten anschließend von den Einsatzkräften aus dem Gefahrenbereich geborgen werden. Das Feuer konnte in der Folge schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern, sodass lediglich ein Sachschaden an der Garage entstand. Die Schadenshöhe wird laut Polizeibericht auf circa 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Nach knapp einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet. Laut Angaben von Feuehrwehrsprecher Kai Klapproth waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei insgesamt 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz.