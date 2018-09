Naturpark Dümmer bietet Führungen: Exkursionen zu den Vögeln des Glücks

Die ersten etwa 800 Kraniche sind da

+ © Lange Auf den abgeernteten Maisfeldern finden die Kraniche reichlich Nahrung, um sich für ihre Reise nach Südeuropa zu stärken. © Lange

Rehden - Herbstzeit ist im Naturpark Dümmer auch Kranichzeit: Auf ihrer langen Reise von den Brutplätzen in Skandinavien zu ihren Überwinterungsgebieten im Süden Europas machen tausende „Vögel des Glücks“ in der Diepholzer Moorniederung eine Rast. Wer sich von diesen imposanten Vögeln in den Bann habe ziehen lassen, komme oft nicht mehr von ihnen los, so der Naturpark Dümmer. In den nächsten Wochen haben Interessierte bei zahlreichen Exkursionen Gelegenheit, mehr über die Tiere zu erfahren.