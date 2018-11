Opa Ewald bringt alles durcheinander

Mit pädagogischem Puppentheater der Polizei macht Grundschülern das Lernen Spaß

+ Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein legt sich auf die Lauer und wartet darauf, dass der ausgebüxte Hund „Fiffi“ in die Knochen-Falle tappt.

Rehden - Lernen und beste Unterhaltung – das geht in der Schule meistens nicht Hand in Hand. Am Dienstag allerdings hatten die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Samtgemeinde Rehden riesigen Spaß beim Lernen. Grund war der Besuch der pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg aus Delmenhorst. Mit ihrem Theaterstück „Geschnallt!?“, in dem es dank Opa Ewald und dem ausgebüxten Hund „Fiffi“ hoch hergeht, erklärten Sozialpädagogin Kerstin Wulfekuhl, Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein und Polizeikommissar Karsten Döhrmann den Schülern, warum es wichtig ist, sich im Auto immer anzuschnallen.