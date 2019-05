Europawahl: CDU und SPD lassen Federn, Grüne gewinnen

Lemförde/Rehden/Wagenfeld – Die beiden Volksparteien CDU und SPD haben bei der Europawahl in den Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“ und Rehden sowie der Gemeinde Wagenfeld einen kräftigen Dämpfer erhalten. Größter Gewinner sind die Grünen, die sich als dritte Kraft behaupten und in Lemförde sogar an der SPD vorbeiziehen konnten. Auch AfD und FDP haben leicht zugelegt.

Zwar bleiben die Christdemokraten in allen drei Kommunen stärkste Partei, erreichen aber in keiner mehr die 40-Prozent-Marke. Den geringsten Verlust im Vergleich zur vergangenen Europawahl (minus 8,78 auf 34,53 Prozent) verzeichnete die CDU in der Samtgemeinde Lemförde, in Rehden rutschte sie um 13,02 auf 36,45 Prozent ab. In Wagenfeld erreichte sie mit 39,45 Prozent das beste Ergebnis der drei Kommunen.

Die Sozialdemokraten konnten die Wähler ebenfalls nicht mehr so überzeugen wie noch 2014. In Lemförde fielen sie auf 20,77 Prozent (minus 9,88 Prozent) in Rehden auf 21,07 Prozent (minus 7,49), und in Wagenfeld ging es sogar auf 18,48 Prozent (minus 9,74) runter.

Während bei CDU und SPD Katzenjammer herrschte, hatten die Grünen allen Grund zum Jubeln. Ihren Stimmenanteil konnten sie im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. In Lemförde überholten sie mit 21,18 Prozent (2014: 9,14 Prozent) sogar die SPD. In Rehden erreichten sie 16,74 Prozent (plus 10,48 Prozent), in Wagenfeld 15,22 Prozent (plus 9,27 Prozent).

Die AfD konnte ihr Ergebnis von 2014 ebenfalls in allen drei Kommunen verbessern. Den größten Gewinn (plus 4,27 auf 7,34 Prozent) verzeichnete sie in Wagenfeld. In Rehden verbesserte sie sich auf 8,09 Prozent (plus 2,68), in Lemförde auf 5,74 Prozent (plus 1,9). Leichte Gewinne gab es auch für die FDP: In Wagenfeld kletterte sie auf 8,93 Prozent (plus 3,37), in Rehden auf 6,95 Prozent (plus 2,97) und in Lemförde auf 8,32 Prozent (plus 2,53).

Während die Tendenzen bei den Wahlergebnissen in allen drei Kommunen ähnlich sind, gibt es bei der Wahlbeteiligung deutliche Unterschiede. So ist die Beteiligung in Wagenfeld mit 54,43 Prozent deutlich niedriger als 2014 (61,56 Prozent). Damals wurde allerdings zeitgleich ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten hatten sich um das Amt beworben. In den Samtgemeinden lag die Beteiligung gestern dagegen deutlich höher als 2014. In Lemförde gaben 62,22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, 2014 waren es nur 49,51 Prozent, obwohl auch dort ein neuer Bürgermeister gewählt wurde. In Rehden stieg die Wahlbeteiligung von 42,98 auf 54,43 Prozent.

