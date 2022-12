„Es ist doch auch Herzblut dabei...“

Von: Carsten Sander

Zwölf Jahre haben Inga und Christian Roßband die Schülerfirma „Reetkolben" als AG geleitet. Jetzt sorgen neue EU-Richtlinien für das Aus des in erster Linie pädagogisch ausgerichteten Angebots.

Irrsinn ‒ anders kann man es nicht bezeichnen: Die Schülerfirma „Reetkolben“ an der Oberschule Rehden muss aufgeben, weil sie ab dem 1. Januar 2023 umsatzsteuerpflichtig wäre ‒ eine Hürde, die für Schüler und Lehrer nicht zu meistern ist.

Rehden – Der Begriff „Irrsinn“ fällt im Gespräch mit Inga und Christian Roßband häufig. Denn das, was die beiden Lehrer der „Schule am Geestmoor – Oberschule Rehden“ gerade erleben, sei eben sehr nahe dran an einem „Irrsinn“. Oder wie sonst soll es bezeichnet werden, wenn eine Schülerfirma mit einem Jahresumsatz von bummelig 1 000 Euro wegen neuer EU-Richtlinien umsatzsteuerpflichtig wird und unter der Last dieser Bestimmungen keine andere Lösung mehr sieht, als den Schlüssel umzudrehen und ein pädagogisches Konzept, das zwölf Jahre lang gut funktioniert hat, zu beerdigen? „Die Schüler sind geknickt – und wir sind es auch. Es ist doch auch Herzblut dabei“, sagt Inga Roßband.

An der „Schule am Geestmoor“ ist ein Raum im Obergeschoss für die Schülerfirma reserviert gewesen. Nicht groß, vielleicht zehn oder zwölf Quadratmeter. Dort wurden Schulutensilien verkauft. Also alles, was mal gerade fehlt, kaputtgegangen oder verbummelt worden ist. Vom Radiergummi über den Schreibblock bis zum gebundenen Buch. In jeder Pause war der „Reetkolben“ geöffnet. „Da hängen Aufgaben und Pflichten dran, eine Organisation. Der Reetkolben war komplett autark. Das Ziel war es immer, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in wirtschaftliche Abläufe zu geben – Einkauf, Verkauf, Überweisungen, Bilanzen“, erklärt Christian Roßband.

Doch nun sind die Regale im Verkaufsraum bereits so gut wie leer (siehe Info-Box). In einem steht noch eine dieser Leuchttafeln, die mit eigenen Botschaften versehen werden kann. Jemand hat „Das Ende ist nah!“ darauf geschrieben. Denn ab dem 1. Januar 2023 können Schülerfirmen steuerrechtlich nicht mehr wie bisher als – von der Umsatzsteuer befreite – Kleinstunternehmen betrachtet werden. Sie rutschen in die Umsatzsteuerpflicht und damit ins Aus. Inga Roßband, die die einst von Dieter Plaggemeyer gegründete Schülerfirma „Reetkolben“ seit 2010 gemeinsam mit ihrem Mann Christian in einer AG leitet, sagt es ganz klar: „Es wird uns quasi unmöglich gemacht, die Schülerfirma fortzuführen. Die Auflagen sind einfach zu groß.“

Natürlich wäre es theoretisch möglich, all die steuerrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Auch die IW Junior, eine Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft, hat allen zuletzt 800 Schülerfirmen im Land Hilfe angeboten, die neuen Strukturen zu schaffen und zu pflegen. Eine von der IW Junior aufgezeigte Möglichkeit wäre es zum Beispiel gewesen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der die Schülerfirma betreibt. Dann bräuchte es jedoch einen Vorstand, einen Kassenwart und weiteres Pipapo. Aber welchen Sinn hätte das gemacht, fragt sich Christian Roßband: „Es geht doch nicht darum, mit irgendwelchen Tricks den Laden am Laufen zu halten. Es geht darum, dass Schüler Erfahrungen machen und lernen können.“ Er zweifelt an, dass Fünft- bis Zehntklässler einen gemeinnützigen Verein führen sollten oder könnten. „Das wäre dann wieder Sache der Erwachsenen.“ Schlussfolgerung: Das pädagogische Konzept ist planiert, eine Schülerfirma wird es an der „Schule am Geestmoor“ im kommenden Jahr nicht mehr geben. Inga Roßband: „Die jährliche Steuererklärung wäre die größte Hürde.“

Aber nicht die einzige. Kleines Beispiel: Als Mitglieder der Schülerfirma – in Rehden sind es zehn – vor kurzem die Einnahmen in bar zur Bank bringen und sie auf das Konto der Schülerfirma einzahlen wollten, ging das nicht mehr. Weil? „Es verstößt offenbar gegen das Geldwäschegesetz“, sagt Inga Roßband. Ein Irrsinn?

Das Lehrer-Duo hat sich, als sich im Frühjahr abzeichnete, welcher Berg sich vor den Schülerfirmen auftürmen wird, bei anderen Schulen umgehört – in der Umgebung, aber auch in Bayern. Überall sei es der gleiche Tenor gewesen, so Christian Roßband: „Niemand macht weiter.“

In Rehden zieht das Lehrer-Duo zwar aktuell die nötigen Konsequenzen, hat aber die Hoffnung, dass der „Reetkolben“ als Schülerfirma irgendwann auferstehen wird, nicht aufgegeben. 500 Euro des Guthabens werden deshalb als mögliches Re-Startkapital zurückgelegt und die Möbel sicher verstaut. „Auch unser Logo packen wir gut weg. Vielleicht können wir es noch mal gebrauchen.“