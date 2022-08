Errichtung des Rehdener Bauhofs rückt näher

Von: Melanie Russ

Die Tage des alten Bauhofs in Wetschen sind gezählt. Der Neubau in Rehden soll in Kürze starten. © Russ

Die Errichtung des zentralen Bauhofs der Samtgemeinde Rehden soll in wenigen Wochen beginnen. Die Kosten in Höhe von kalkulierten 2,1 Millionen Euro teilen sich die Mitgliedsgemeinden. Barver erhält dafür von der Samtgemeinde ein 400.000-Euro-Darlehen

Rehden – Weil die räumlichen Verhältnisse des Bauhofs in Wetschen heutigen Anforderungen in vielerlei Hinsicht nicht mehr genügen, soll ein neuer mit mehr Platz, zeitgemäßen Sozialräumen und einer Warmhalle, in der die Mitarbeiter auch im Winter arbeiten können, her. Die Planungen für einen zentralen Bauhof der Samtgemeinde Rehden im Rehdener Gewerbegebiet wurden Anfang vergangenen Jahres konkret, jetzt geht es an die Umsetzung.

Wie Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene im Samtgemeinderat berichtete, sind die Vermessungsarbeiten bereits erfolgt und die ersten Aufträge für die Rohbauarbeiten vergeben. In wenigen Wochen soll der offizielle erste Spatenstich gesetzt werden.

Für den Neubau wurden Anfang 2021 rund 2,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten teilen sich die Samtgemeinde Rehden und ihre Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer jeweiligen Einwohnerzahl und der Länge ihrer Gemeindestraßen.

Da die Gemeinde Barver ihren Anteil von rund 418.000 Euro nicht aus ihren vorhandenen Mitteln finanzieren kann, hatte der Samtgemeinderat schon frühzeitig ein zinsloses Darlehen in Höhe von 400.000 Euro zugesagt. Mit dem bevorstehenden Baustart stimmte der Samtgemeinderat nun zu, die Vereinbarung vertraglich festzuzurren. Die Tilgungsraten sollen flexibel gestaltet werden. „Die Gemeinde Barver wird das Darlehen so schnell wie möglich zurückzahlen“, heißt es im Beschluss des Rates. Unabhängig davon wird im Darlehensvertrag geregelt, dass die Samtgemeinde den gewährten Kredit sofort zurückverlangen kann, wenn sie das Geld selbst benötigt. Die Gemeinde Barver müsste dann gegebenenfalls einen Kredit auf dem freien Markt aufnehmen.

SPD-Ratsherr Dirk Wehrbein merkte angesichts des einstimmigen Beschlusses an, das Verfahren verdeutliche, dass alle Gemeinden in der Samtgemeinde solidarisch zusammenstünden. Das sei in der Vergangenheit auch schon mal infrage gestellt worden, sagte er mit Blick auf den gescheiterten Versuch, die Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde umzuwandeln.