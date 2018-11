Erneuerung der Brücken in Rehden gestartet

Mit schwerem Gerät rückten Mitarbeiter der Deutschen Bahn gestern der alten Eisenbahnbrücke „Am Sportplatz“ in Rehden zu Leibe, die durch ein neues, mehr als 200 Tonnen schweres Element ersetzt wird, das bereits neben der Brücke „geparkt“ war. Ein Schwerlastkran einer Wildeshauser Firma mit einer Tragkraft von rund 250 Tonnen half bei der Verlegung der Schienen und der Positionierung der Hydraulikzylinder, mit deren Hilfe das neue Brückenelement an die Gleise geschoben wird. Ähnliche Arbeiten erfolgen derzeit auch an der Eisenbahnbrücke „Heerweg“ in Rehden und an der Gewässerbrücke bei Wetscherhardt. Sie sollen in der Nacht zu Montag abgeschlossen sein. Ab Mittwoch ist die Eisenbahnbrücke „Vor der Bahn“ in Hemsloh dran. Alle Restarbeiten sollen bis Jahresende erfolgen. - mer/Foto: Russ