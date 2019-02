Erfolgreiche Schießveranstaltungen

Barver - Was die Mitglieder angeht, kann sich die Kameradschaft Barver über stabile Zahlen freuen. Nach zwei Austritten und vier Neuzugängen zählt sie aktuell 200 Mitglieder, wie Kassenwartin Ilse Hodde während der Jahreshauptversammlung im Schusterkrug berichtete. 50 von ihnen waren gekommen, um gemeinsam mit dem Vorstand auf das vergangene Jahr und die geplanten Aktivitäten zu blicken.

Ein wenig Sorge bereitet den Kameraden weiterhin die Besetzung aller Vorstandsposten. Zwar zeichnet sich für einige Ämter eine Lösung ab, aber nicht für alle. So fehlen immer noch ein Fahnenbegleiter und ein stellvertretender Schriftführer. Die Position des stellvertretenden Kassenwarts kann voraussichtlich im nächsten Jahr wieder besetzt werden, wie der zweite Vorsitzende Heiner Bünte berichtete. Er selbst signalisierte die Bereitschaft, 2020 als erster Vorsitzender zu kandidieren - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich ein neuer zweiter Vorsitzender findet.

Erfreulich war dagegen der Blick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der zweite Schießwart Alexander Mohrmann berichtete von guten Beteiligungen und Ergebnissen bei allen Schießveranstaltungen, auch wenn es auf Kreisebene nicht ganz so gut gelaufen sei wie erhofft. „Ein Highlight war das Klare-Pokalschießen in Drentwede, wo wir die Titel Tagesbeste, Tagesbester sowie den Gewinn des Damen- und Seniorenpokals feiern konnten“, so Mohrmann. Außerdem wurde Erich Kasten Kreiskönig, und die Könige der Kameradschaft holten den Dorfpokal.

Einen großen Raum nahmen die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder ein. Kassenwartin Ilse Hodde sowie Schriftführerin und stellvertretende Kassenwartin Daniela Rieger erhielten einen Gutschein für ihre zehnjährige Tätigkeit im Vorstand. Karl-Heinz Seißenschmidt dankte der zweite Vorsitzende für dessen 40-jährige Vorstandsarbeit mit einer Urkunde, einem Präsent des Bayrischen Landesverbands und einem Präsentkorb des Vereins.

Heiko Kenneweg und Friedrich Hodde überreichte Bünte ebenfalls ein kleines Präsent, weil sie der Kameradschaft ihr Fachwissen und eigenes Equipment zur Verfügung gestellt hatten.

Ilse Hodde berichtete von einem positiven Kassenbestand, was Wilfried Möller im Namen der Kassenprüfer bestätigte. Die Mitglieder erteilten dem Vorstand Entlastung und wählten als neue Kassenprüfer Heinz-Herbert Emker und Rebekka Barz.

Zu Beginn hatte Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe der Kameradschaft für ihre Teilnahme am Weihnachtsmarkt gedankt und über die anstehende Diskussion zur möglichen Umwandlung der Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde informiert.

Abschließend gab Bünte die Termine für die in diesem Jahr geplanten Aktivitäten bekannt: 23. Februar Kohltour, 6. März Delegiertentagung in Drentwede, 7. April Vergleichsschießen mit dem Schützenverein, 15. Juni Vergleichsschießen in Drentwede, 15. August Seißenschmidtpokal, 20. Oktober Schießen mit Kaffeetafel, 9. November gemeinsames Abschlussfest mit dem Schützenverein. mer