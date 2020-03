Zug erfasst Trecker

20-Jähriger bleibt nahezu unverletzt

+ Den Schaden beim Unfall von Trecker und Zug schätzt die Polizei auf 300 000 Euro. Foto: Jannick Ripking

Wetschen – In Wetschen ist ein 20-jähriger Dinklager am Donnerstag mit dem Schrecken und einer Platzwunde davongekommen. Der Trecker, mit dem er unterwegs war, kollidierte am Bahnübergang an der Straße Hoher Weg mit einem Güterzug.